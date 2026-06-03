الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش



أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولاتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027، خلفاً للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي.



ويأتي التعاقد مع بولاتوفيتش في إطار سعي إدارة النادي إلى تعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق للمنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية.



ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل، عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاته الفنية، تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير «الذئاب» في أن يسهم التغيير الفني في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بالتأهل إلى مصاف دوري أندية المحترفين.