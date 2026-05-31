العربي يتعاقد مع المدرب فؤاد بومضل



أعلن مجلس إدارة نادي العربي بأم القيوين تعاقده رسمياً مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، وهو قادم من نادي الذيد، في خطوة تعكس توجهات الإدارة نحو تعزيز الجهاز الفني، والاستفادة من الخبرات التدريبية المتميزة، التي يمتلكها المدرب من أجل تحقيق تطلعات النادي وجماهيره في المرحلة المقبلة.



ويأتي التعاقد مع بومضل خلفاً للمدرب الوطني معتز عبد الله، الذي تولى قيادة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ونجح في إنهاء مشوار العربي بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، التي أسهمت في تحسين موقع الفريق، والمنافسة على المراكز المتقدمة، كما تم التعاقد أيضاً مع الجهاز الفني المعاون للمدرب فؤاد بومضل، والذي يضم أسامة شراقي في منصب المدرب المساعد، ومحمد سالم مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب أيمن نوادري معداً بدنياً، وذلك بهدف توفير كل عناصر النجاح للجهاز الفني الجديد، وتعزيز العمل الاحترافي داخل الفريق.