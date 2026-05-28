حتا والعروبة.. سباق مشتعل لخطف البطاقة الثانية للمحترفين



يصل قطار دوري الدرجة الأولى إلى محطته الـ30 والأخيرة، مساء الجمعة، بإقامة 7 مواجهات مرتقبة، تنطلق جميعها عند الساعة السادسة و15 دقيقة مساء، وسط أجواء من الإثارة والترقب، في جولة ينتظر أن تحسم بشكل نهائي هوية الفريق المتأهل الثاني إلى دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب تحديد الفرق الهابطة والباقية في المسابقة.



وستتجه أنظار جماهير ومتابعي دوري الأولى إلى أكثر من ملعب، في ظل الصراع القوي على بطاقتي التتويج والتأهل، حيث يخوض فريق يونايتد، الذي ضمن رسمياً الصعود قبل جولتين من النهاية، مواجهة صعبة أمام مضيفه الحمرية، واضعاً نصب عينيه الفوز أو التعادل من أجل التتويج بدرع الدوري للمرة الأولى في تاريخ أندية الشركات والمؤسسات، ويملك يونايتد في رصيده 58 نقطة، بينما يسعى الحمرية لإنهاء الموسم بصورة إيجابية أمام جماهيره.



تنافس مشتعل



وفيما يتعلق ببطاقة التأهل الثانية ما زالت المنافسة مشتعلة بين حتا صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، والعروبة الثالث بـ54 نقطة، مع وجود أمل حسابي لفريق دبا الحصن الرابع الذي يملك 53 نقطة، ويحل حتا ضيفاً على فريق مجد صاحب الـ21 نقطة، في مباراة مصيرية للفريقين على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، إذ يتمسك حتا بفرصته في حسم بطاقة الصعود بيده، بينما يقاتل مجد من أجل البقاء وتفادي الهبوط، ومن المنتظر أن يدخل المدربان الوطنيان وليد عبيد، مدرب حتا، وعيسى بوصيم، مدرب مجد، اللقاء بشعار الفوز فقط دون سواه.



وفي المقابل يترقب العروبة أي تعثر لحتا من أجل اقتناص بطاقة التأهل، شريطة نجاحه في تجاوز ضيفه مصفوت، الذي يملك هو الآخر 21 نقطة، ويصارع للبقاء، خصوصاً بعد دفعة معنوية كبيرة حققها بالفوز في الجولة الماضية على العربي بنتيجة 2-1، وتقام المباراة على ملعب أخضر الفجيرة وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمساندة العروبة.



صراع البقاء



وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية يخوض سيتي صاحب الـ23 نقطة اختباراً بالغ الصعوبة عندما يحل ضيفاً على دبا الحصن، الذي لا يزال يتمسك بحظوظه الضعيفة في خطف بطاقة الصعود، حيث يملك 53 نقطة، ويأمل بتعثر منافسيه.



كما يستضيف الجزيرة الحمراء، الذي يملك 21 نقطة، ولم يضمن البقاء بعد، ضيفه الفجيرة، الذي ابتعد عملياً عن حسابات الصعود والهبوط، لكنه قد يلعب دوراً مؤثراً في تحديد مصير أصحاب الأرض في الجولة الأخيرة.



من جانبه يسعى الاتفاق، الذي يملك 21 نقطة أيضاً، إلى تحقيق الفوز ولا شيء غيره عندما يستقبل غلف يونايتد، الذي ضمن الابتعاد عن مناطق الخطر، فيما تشهد بقية مباريات الجولة مواجهة بين الذيد والإمارات في لقاء يهدف فيه الفريقان إلى تحسين المراكز، وإنهاء الموسم بصورة جيدة.