بطاقة الصعود الثانية تتأجل.. حتا يتمسك بالوصافة والعروبة والحصن ينعشان آمال التأهل للمحترفين



تأجل حسم بطاقة الصعود الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ30 (الأخيرة)، بعد نهاية مباريات السبت المثيرة في دوري الدرجة الأولى، والتي حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة.

وكان حتا قريباً من تحقيق حلم جماهيره بحسم البطاقة الثانية، إلا أن فوز العروبة المتأخر على غلف يونايتد بهدف دون رد، أبقى الصراع مشتعلاً حتى المشهد الختامي للمسابقة.



ونجح حتا في تحقيق فوز مهم على ضيفه سيتي بنتيجة 3-0، سجلها المقدوني شيفيت شيفتي «هدفين» وصموئيل روزا في الدقائق 16 و24 و63، ليرفع حتا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني خلف يونايتد المتصدر.



وفي مباراة أخرى، سقط يونايتد في فخ التعادل أمام الاتفاق بنتيجة 1-1، بعدما تقدم الاتفاق عبر لاعبه روان أوليفيرا في الدقيقة 24، قبل أن يدرك هاريس التعادل ليونايتد في الدقيقة 78. ورفع يونايتد رصيده إلى 58 نقطة مقابل 21 نقطة للاتفاق، ليتأجل حسم الدرع إلى الجولة الأخيرة.



وأنعش العروبة آماله في خطف بطاقة الصعود الثانية، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه غلف يونايتد بهدف سجله محمد الحمادي في الدقيقة 72، ليرفع «أخضر الفجيرة» رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث خلف حتا.



وفي مواجهة أخرى، تفوق مجد على الفجيرة في عقر داره بنتيجة 2-0، عن طريق علي اليحيائي وأندريجا رادوفا، ليرفع مجد رصيده إلى 21 نقطة.



كما حقق دبا الحصن فوزاً غالياً على جاره الذيد بنتيجة 3-1، سجلها بير كوندي ومحمد راشد وعكاشة حمزاوي، في حين أحرز سانتوس هدف الذيد، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 53 نقطة، ويُبقي على آماله قائمة في المنافسة على الصعود، بانتظار نتائج الجولة الأخيرة.



وقلب مصفوت تأخره أمام العربي بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بعدما سجل خوان دييغو هدف التقدم للعربي، قبل أن يسجل جان بول ولوان أوليفيرا هدفَي مصفوت في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة، متساوياً مع مجد والاتفاق والجزيرة الحمراء.



وفي ختام الجولة، حقق الحمرية فوزاً شرفياً على الإمارات بثلاثية نظيفة حملت توقيع براني كابالا وتياغو سيلفا وتوساتي.