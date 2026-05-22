في أولى محطاته التدريبية.. غلف يونايتد يفجّر مفاجأة ويتعاقد مع الأسطورة إنييستا



في خطوة تُعد من أبرز الصفقات الفنية على مستوى كرة القدم المحلية خلال السنوات الأخيرة، أعلن نادي غلف يونايتد إف سي، الذي يتخذ من مدينة دبي مقراً له، تعاقده مع أسطورة الكرة الإسبانية ونجم برشلونة السابق أندرياس إنييستا، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول بداية من الموسم المقبل، في أول تجربة تدريبية رسمية للنجم العالمي بعد اعتزاله كرة القدم.



وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو صحة الاتفاق بين الطرفين، مشيراً إلى أن إنييستا أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بتوليه المهمة الفنية مع النادي، بعد أن بدأ خلال الفترة الماضية دراسة الرخص التدريبية في دبي استعداداً لدخول عالم التدريب بصورة احترافية.



ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية جديدة لنادي غلف يونايتد، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة واحداً من أكثر الأندية طموحاً في كرة القدم الإماراتية، حيث تأسس النادي في دبي عام 2019، ونجح في فرض اسمه سريعاً ضمن أندية دوري الدرجة الأولى الإماراتي بفضل مشاريعه الرياضية والاستثمارية الطموحة.



ويأتي التعاقد مع إنييستا في إطار الحراك الكبير الذي تشهده أندية الشركات في الكرة الإماراتية، والتي اتجهت مؤخراً إلى استقطاب أسماء عالمية بارزة سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية، في محاولة لتعزيز التنافسية ورفع المستوى الفني لدوري الهواة الإماراتي.



وتزامنت صفقة غلف يونايتد مع النجاحات اللافتة التي حققها فريق يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، الذي تمكن من قيادة الفريق لكتابة تاريخ غير مسبوق على مستوى أندية الشركات، بعدما قاده إلى التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين عقب حجز بطاقة الصعود الأولى، إلى جانب منافسته القوية على درع البطولة قبل جولتين فقط من ختام الموسم.



ويرى متابعون أن دخول أسماء عالمية بحجم إنييستا وبيرلو إلى الكرة الإماراتية سيمنح المسابقات المحلية زخماً إعلامياً وفنياً كبيراً، كما سيسهم في تطوير المواهب الشابة ونقل الخبرات الأوروبية إلى الأندية الصاعدة، في ظل الطفرة المتسارعة التي تعيشها كرة القدم الإماراتية على مختلف المستويات.