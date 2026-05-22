درع الهواة تلوح ليونايتد أمام الاتفاق.. وبطاقة الصعود الثانية تحتدم بين حتا والعروبة



تنطلق مساء السبت عند الساعة السادسة و10 دقائق مواجهات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى، بإقامة سبع مباريات تحمل أهمية كبيرة على صعيد سباق الصعود والبقاء، في واحدة من أكثر جولات الموسم إثارة وحساسية، خاصة مع اقتراب إسدال الستار على منافسات الدوري.



وتتجه الأنظار إلى الصراع المشتعل على بطاقة الصعود الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح فريق يونايتد في حسم بطاقة الصعود الأولى مبكراً، ليبقى التنافس قائماً بين حتا والعروبة ودبا الحصن والعربي، في ظل تقارب النقاط وتشابك الحسابات قبل جولتين فقط من نهاية الموسم. كما تزداد سخونة المنافسة في قاع الترتيب، حيث تسعى فرق عدة للهروب من المركزين الرابع عشر والخامس عشر المؤديين إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



ويشهد ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا مواجهة مهمة، حين يستضيف «الإعصار»، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فريق سيتي، الذي يصارع من أجل البقاء بعدما تجمد رصيده عند 23 نقطة. ويدخل أصحاب الأرض المباراة بشعار الفوز فقط لمواصلة الضغط على العروبة والحفاظ على حظوظهم في خطف بطاقة التأهل الثانية، فيما يتمسك سيتي بأمل الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين موقعه في جدول الترتيب.



ويعول حتا بقيادة مدربه الوطني وليد عبيد على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، مع انتظار أي تعثر للعروبة صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، الذي يخوض بدوره مواجهة لا تقل صعوبة أمام غلف يونايتد، الفريق الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة وبات خارج حسابات الهبوط.



ملامسة الدرع



وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يقترب يونايتد متصدر الترتيب برصيد 57 نقطة من حسم لقب دوري الدرجة الأولى والتتويج بدرع البطولة، عندما يستضيف الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة على ملعب مدينة دبي الرياضية. ويسعى يونايتد لمواصلة عروضه القوية وإنهاء المهمة رسمياً قبل جولة من ختام الدوري، بينما يدخل الاتفاق المباراة تحت ضغط كبير، رافعاً شعار الفوز وحده من أجل إنعاش آماله في البقاء، والهروب من شبح الهبوط.



وفي ديربي قوي، يلتقي دبا الحصن، صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، مع جاره الذيد، السادس برصيد 48 نقطة، في مباراة تمثل فرصة أخيرة تقريباً لدبا الحصن للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة الصعود الثانية، غير أن مهمة الفريق لن تكون سهلة، إذ يحتاج إلى الفوز مع انتظار تعثر حتا والعروبة في هذه الجولة والجولة الأخيرة أيضاً.



ويستضيف العربي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، ضيفه مصفوت، متذيل الترتيب برصيد 18 نقطة، في مواجهة تحمل أهمية متباينة للطرفين، فالعربي يتمسك بفرصته الحسابية في المنافسة على الصعود، بينما يبحث مصفوت عن انتصار قد يعيد له الأمل في البقاء ضمن أندية دوري الدرجة الأولى.



وفي ملعب الفجيرة، يستقبل الذئاب فريق مجد في مواجهة مهمة للفريق الضيف، حيث يسعى أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز الثامن برصيد 39 نقطة، لإنهاء الموسم بصورة إيجابية، بينما يدخل مجد اللقاء بطموح العودة بالنقاط الثلاث لإنعاش حظوظه في البقاء، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ويحتاج بشدة لتحقيق نتيجة إيجابية.



وتختتم مباريات الجولة بلقاء الإمارات مع ضيفه الحمرية في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب، والظهور بصورة قوية في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.