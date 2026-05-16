بيرلو: يونايتد حقق حلم الصعود بعد موسم استثنائي





عاشت جماهير فريق يونايتد ليلة تاريخية واستثنائية على ملعب نادي العروبة، بعدما نجح الفريق الملقب بـ«الحصان الأسود» في حسم أولى بطاقات الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ليكتب النادي فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، ويحقق إنجازاً غير مسبوق منذ تأسيسه، عقب موسم طويل وشاق، قدم خلاله الفريق مستويات مميزة وثابتة، جعلته أحد أبرز فرق دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.



وجاء الصعود المستحق، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، مهندس الإنجاز وصاحب البصمة الفنية الواضحة، الذي نجح خلال أقل من تسعة أشهر فقط في بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق الأحلام، بعدما آمن منذ اليوم الأول بحظوظ يونايتد في الصعود، ووضع خطة فنية متكاملة، قادت الفريق إلى مصاف أندية دوري الأضواء والشهرة.



صراع الدرع



وتمكن يونايتد من ضمان بطاقة التأهل الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن حتا صاحب المركز الثاني، ليقترب الفريق أيضاً من حصد لقب دوري الدرجة الأولى، والتتويج بدرع البطولة قبل ختام الموسم. ويستعد يونايتد لخوض مواجهة مهمة يوم 22 مايو الجاري أمام فريق الاتفاق، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى الاتفاق للابتعاد عن مناطق الهبوط، بينما يدخلها يونايتد بشعار الفوز من أجل الاقتراب خطوة إضافية من منصة التتويج.



عمل جماعي



وأكد الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يونايتد، أن ما تحقق هذا الموسم جاء نتيجة عمل جماعي كبير، وتكاتف جميع عناصر النادي، مشيراً إلى أن الفريق استحق الصعود بعد رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات.



وقال بيرلو: «حققنا حلم الصعود بعد موسم طويل وشاق، ومن حق اللاعبين والجماهير وكل العاملين بالنادي أن يعيشوا فرحة هذا الإنجاز التاريخي. اللاعبون قدموا موسماً استثنائياً، وتحلوا بالانضباط والروح القتالية، وهو ما صنع الفارق في العديد من المباريات».



وأضاف: «مواجهة العروبة لم تكن سهلة على الإطلاق، وواجهنا منافساً قوياً، قدم مباراة كبيرة، لكن لاعبينا عرفوا كيف يتعاملون مع الضغوط،ونجحوا في تحقيق الهدف الأهم بحسم بطاقة الصعود. الآن تبقت أمامنا خطوة أخيرة، تتمثل في التتويج بدرع البطولة، ونطمح لإكمال المشوار بأفضل صورة ممكنة».



وأشار بيرلو إلى أن ما حققه يونايتد يعد إنجازاً تاريخياً لكرة القدم الإماراتية، خصوصاً أنه أول فريق من أندية الشركات ينجح في بلوغ دوري المحترفين بهذه السرعة، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي وفرته إدارة النادي، بقيادة رئيس مجلس الإدارة المولدوفي، إيلي سيبيانو، كان له الدور الأكبر في توفير بيئة مثالية لتحقيق النجاح.



تخطيط واستقرار



من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة نادي يونايتد، إيلي سيبيانو، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين جاء ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والاستقرار الإداري والفني.



وقال سيبيانو: «فرحتنا بهذا الإنجاز لا توصف، لأن الفريق استحق الصعود عن جدارة واستحقاق بعد موسم قدم خلاله اللاعبون والجهازان الفني والإداري مستويات مميزة، وروحاً عالية داخل الملعب وخارجه. الجميع في النادي عمل بروح الأسرة الواحدة، ولذلك تحقق هذا الحلم».



وأضاف: «ما زالت أمامنا مهمة مهمة للغاية، وهي إنهاء الموسم بالتتويج بدرع الدوري، لذلك سنغلق ملف الصعود مؤقتاً، ونركز بالكامل على مواجهة الاتفاق المقبلة، لأن هدفنا مواصلة الانتصارات والاحتفال بالدرع في الجولة الأخيرة أمام دبا الحصن».



وأشاد سيبيانو بالروح الكبيرة، التي أظهرها اللاعبون طوال الموسم، مؤكداً أن إدارة النادي ستواصل دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل الظهور بصورة قوية في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الطموحات لن تتوقف عند مجرد الصعود، بل تمتد إلى بناء فريق قادر على المنافسة، وتثبيت أقدامه بين الكبار.



بدوره أكد محمد قاسم، مشرف فريق يونايتد، أن النادي بدأ بالفعل التفكير في المرحلة المقبلة، وخطة المشاركة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن الهدف الأساسي سيكون ضمان البقاء، وتقديم مستويات تليق باسم النادي.



وقال: «عشت مع الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية، وشاهدت حجم العمل والتعب الكبير الذي قامت به الإدارة حتى تحقق حلم الصعود. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة تخطيط وعمل متواصل».



وأضاف: «هدفنا في الموسم الأول سيكون تثبيت أقدامنا في دوري المحترفين وتحقيق البقاء، وبعدها التفكير في المنافسة على مراكز متقدمة. إدارة النادي لديها طموحات كبيرة، وستعمل على استقطاب عناصر مميزة لدعم الفريق، وتعزيز حظوظه في الظهور بصورة قوية بين أندية دوري الأضواء».



كتابة التاريخ



من جهته أعرب سالم خيري، حارس مرمى يونايتد ونجم مباراة العروبة، عن سعادته الكبيرة بالصعود التاريخي، مؤكداً أن التحضير للموسم المقبل في دوري المحترفين يجب أن يبدأ من الآن.

وقال خيري: «أبارك للإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين هذا الإنجاز الكبير. منذ بداية الموسم كنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق الصعود، واليوم نجحنا في الوصول إلى الهدف الأول، لكن ما زالت أمامنا خطوة التتويج بالدرع».



وأضاف: «احترمنا جميع الفرق التي واجهناها هذا الموسم، ودخلنا كل مباراة بروح الفوز، وكان لدينا إصرار كبير على إثبات أنفسنا. المدرب بيرلو نجح في بناء مجموعة متجانسة، تمتلك شخصية قوية داخل الملعب، وهذا كان أحد أهم أسباب نجاح الفريق هذا الموسم».



واختتم خيري حديثه بالتأكيد على أن يونايتد يتطلع لتقديم صورة مشرفة في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، ومواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز الكبير، الذي تحقق هذا الموسم.