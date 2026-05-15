يونايتد يكتب التاريخ ويقتنص أولى بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين



سطر فريق يونايتد إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق على مستوى أندية الشركات، بعدما نجح في حسم أولى بطاقات الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، عقب تعادله السلبي أمام العروبة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.



ورفع يونايتد رصيده إلى 57 نقطة متربعاً على الصدارة، ومعلناً رسمياً تأهله إلى دوري الأضواء قبل ختام المسابقة، في إنجاز يعد الأبرز في مسيرة النادي منذ تأسيسه، بينما رفع العروبة رصيده إلى 51 نقطة، لتتراجع حظوظه نسبياً في سباق المنافسة على بطاقة الصعود الثانية.



وعقب صافرة النهاية، عمت أجواء الفرح والاحتفالات أرجاء الملعب، حيث احتفل لاعبو يونايتد وجهازهم الفني بهذا الإنجاز الكبير، وحمل اللاعبون مدرب الفريق الأسطورة الإيطالية بيرلو على الأكتاف تقديراً للدور الكبير الذي لعبه في قيادة الفريق نحو تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، بعدما نجح في بناء فريق قوي ومتماسك قدم مستويات مميزة طوال الموسم.

وفي مواجهة أخرى، اقترب حتا كثيراً من حسم بطاقة الصعود الثانية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على الذيد برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها كاسترو، وصموئيل روزا، وراشد مبارك، وأيمن رشود، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 53 نقطة منفرداً بالمركز الثاني، معززاً آماله بقوة في العودة مجدداً إلى دوري المحترفين.



من جانبه، استعاد العربي نغمة الانتصارات بعدما تجاوز غلف يونايتد بنتيجة 2-1، عبر هدفي بينيك توناني وخوان دييغو، فيما سجل روبن هدف غلف يونايتد الوحيد، ليرفع العربي رصيده إلى 50 نقطة، متساوياً مع الحصن الذي حقق فوزاً مهماً على الحمرية بهدف سجله الكاميروني بير كوندي.



وفي بقية نتائج الجولة، فاز الإمارات على الاتفاق بنتيجة 4-2، بينما تعادل مجد سلبياً مع الجزيرة الحمراء، كما انتهت مواجهة سيتي والفجيرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتبقى الإثارة مشتعلة في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.