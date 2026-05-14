يونايتد أمام اختبار العروبة لحسم الصعود وحتا والذيد في مواجهة الفرصة الأخيرة



تتجه أنظار متابعي دوري الدرجة الأولى مساء الجمعة إلى ملعب العروبة الذي يحتضن مواجهة القمة بين العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة وضيفه يونايتد المتصدر بـ56 نقطة، ضمن مباريات الجولة 28 التي تقام جميعها في توقيت موحد عند السادسة وخمس دقائق مساءً.



وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، لكنها تبدو أكثر حساسية بالنسبة إلى المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد، الساعي لانتزاع فوز يؤمن لفريقه بطاقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين دون انتظار نتائج الجولات المتبقية.



ويمنح الفوز يونايتد 59 نقطة تضمن له الصعود رسمياً، خاصة أن العروبة سيصل سقفه إلى 56 نقطة حال فوزه في مباراتيه المتبقيتين أمام غلف يونايتد ومصفوت، بينما يؤدي التعادل إلى تأجيل حسم بطاقة التأهل حتى الجولة قبل الأخيرة من المنافسة.



وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، يحل حتا شريك الوصافة بـ50 نقطة ضيفاً على الذيد الرابع برصيد 48 نقطة، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، حيث يرفع الفريقان شعار الفوز فقط للحفاظ على فرص المنافسة. وكان حتا قد تجاوز الحمرية بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل الذيد سلبياً أمام الفجيرة وفقد نقطتين ثمينتين.



وفي بقية المواجهات، يستضيف مجد متذيل الترتيب بـ17 نقطة فريق الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، في مباراة يطمح خلالها الطرفان للهروب من مناطق الخطر. كما يلتقي الاتفاق الثالث عشر بـ20 نقطة مع الإمارات صاحب الـ36 نقطة.



ويستقبل الحمرية التاسع بـ32 نقطة فريق دبا الحصن الخامس برصيد 47 نقطة، فيما يواجه العربي السادس بـ47 نقطة فريق غلف يونايتد العاشر بـ25 نقطة. ويلعب سيتي الحادي عشر برصيد 22 نقطة أمام الفجيرة السابع بـ38 نقطة، في مواجهة هدفها تحسين المراكز قبل ختام الموسم.