عائلة الجابري.. 3 إخوة يشعلون المنافسة على الصعود في ملاعب الهواة



تفرض عائلة الجابري نفسها بقوة على مشهد دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بعدما أصبحت مثالاً فريداً للتنافس بين الأشقاء داخل ملاعب الإمارات، حيث تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع العروبة، وصيف الترتيب، بضيفه يونايتد المتصدر مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ28 من المسابقة، في مباراة قد تحمل الكثير من ملامح الحسم في سباق الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.



وتحمل المباراة طابعاً استثنائياً، ليس فقط لقيمتها الفنية وأهميتها في جدول الترتيب، وإنما بسبب المواجهة العائلية الخاصة التي تجمع ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، إذ يقف خالد وعبدالله الجابري في صفوف العروبة، بينما يرتدي شقيقهما حامد الجابري قميص يونايتد، في مشهد يعكس جمال المنافسة وروح كرة القدم الإماراتية.



وعلى الرغم من حالة الترابط والانسجام التي تجمع الإخوة الثلاثة داخل المنزل الواحد، فإن لغة العاطفة تتراجع مؤقتاً مع صافرة البداية، ليتحول كل منهم إلى مقاتل يدافع عن ألوان ناديه بكل قوة وإصرار، في صورة تجسد الاحترافية والروح الرياضية العالية. وتزداد الإثارة عندما يكون الصراع على نقاط مصيرية قد تحدد بشكل كبير هوية الفريق الأقرب لحسم بطاقة الصعود الأولى.



وتترقب جماهير الفريقين هذه المواجهة بشغف كبير، خاصة أن يونايتد يدخل اللقاء متصدراً جدول الترتيب، فيما يسعى العروبة لمواصلة الضغط وتقليص الفارق، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة، خصوصاً مع إقامة مباراة حتا والذيد في التوقيت ذاته، والتي قد تلعب هي الأخرى دوراً مهماً في رسم ملامح المنافسة النهائية.



وتبقى قصة الإخوة (الجابري) واحدة من أبرز الحكايات الجميلة التي يقدمها دوري الهواة هذا الموسم، بعدما نجح الأشقاء الثلاثة في خطف الأنظار بموهبتهم وحضورهم القوي، مؤكدين أن كرة القدم قادرة دائماً على الجمع بين مشاعر العائلة وحرارة التنافس في آن واحد.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الثلاثة ارتدوا شعار العروبة قبل أن يتحول حامد الجابري لفريق يونايتد متصدر المسابقة برصيد 56 نقطة.