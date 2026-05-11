يونايتد يواصل العزف المنفرد.. وصراع الوصافة يشتعل بين حتا والعروبة

ازدادت الإثارة والندية في دوري الدرجة الأولى «الهواة» مع ختام مواجهات الأسبوع الـ 27، بعدما واصل فريق يونايتد عروضه القوية وعزفه المتفرد، متقدماً بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، إثر فوزه المستحق على العربي بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ويعزز موقعه في صدارة الترتيب، مقترباً أكثر من أي وقت مضى من حسم بطاقة التأهل الأولى.



في المقابل، تلقى العربي ضربة موجعة جمدت رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس، لتتضاءل آماله بشكل كبير في المنافسة على الصعود، ويصبح قريباً من تسليم الراية البيضاء، خاصة مع احتدام الصراع في المراكز المتقدمة واقتراب الموسم من محطاته الأخيرة.



ولم يكن وضع دبا الحصن أفضل حالاً، بعدما سقط في فخ التعادل أمام الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة أيضاً، متراجعاً خطوة جديدة إلى الوراء في سباق المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري «الكبار»، في وقت اشتعلت فيه المنافسة بصورة أكبر بين حتا والعروبة اللذين يتقاسمان الوصافة برصيد 50 نقطة لكل منهما.



كما أهدر الذيد فرصة ثمينة لتقليص الفارق بعدما اكتفى بالتعادل أمام الفجيرة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، غير أن حظوظه ما زالت قائمة، بشرط تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث المتبقية وعدم التفريط بأي نقطة، مع انتظار تعثر المنافسين المباشرين.



صراع الهبوط

وعلى مستوى صراع الهبوط، بقيت الأمور على حالها دون تغييرات تُذكر، حيث يقبع فريق مجد في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، يليه مصفوت في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة، بينما يحتل الجزيرة الحمراء والاتفاق المركزين الثالث عشر والثاني عشر توالياً برصيد 20 نقطة لكل فريق، لتبقى الحسابات معقدة ومفتوحة حتى الجولات الأخيرة.



قمم ساخنة

من المنتظر أن يشهد الأسبوع الـ 28، المقرر إقامته يوم 15 الجاري، مواجهات نارية وحاسمة، أبرزها القمة المرتقبة التي تجمع العروبة الوصيف بضيفه يونايتد المتصدر في لقاء قد يرسم ملامح الصعود بشكل كبير، فيما يستضيف الذيد فريق حتا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.



ويلتقي دبا الحصن مع الحمرية في الشارقة، بينما يواجه العربي فريق غلف يونايتد، وفي صراع القاع يلتقي مجد مع الجزيرة الحمراء، في حين يستقبل الاتفاق فريق الإمارات في دبي، ويواجه سيتي نظيره الفجيرة ضمن جولة ينتظر أن تحمل الكثير من التحولات والإثارة في سباقي الصعود والبقاء