يونايتد المتصدر يصطدم بالعربي المتحفز في دوري الهواة



تنطلق الأحد مباريات الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه نتائج هذه المرحلة المهمة من عمر المسابقة، والتي تقام مبارياتها السبع في توقيت موحد، عند الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً.



وتحمل الجولة أهمية كبيرة لجميع الفرق الـ 14 المشاركة، سواء لأندية المقدمة الساعية إلى الاقتراب من حجز بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، أو فرق المؤخرة الباحثة عن الابتعاد عن مناطق الخطر والهروب من شبح الهبوط، ما يجعل جميع المواجهات مرشحة للإثارة والندية.



وفي أبرز مباريات الجولة، يستضيف يونايتد المتصدر برصيد 53 نقطة، نظيره العربي صاحب المركز الرابع بـ 47 نقطة، في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقات الصعود.



ويدخل يونايتد المباراة بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو بشعار الفوز، ورد الاعتبار لخسارة الدور الأول أمام العربي، فيما يطمح الفريق الضيف بقيادة مدربه معتز عبد الله إلى العودة من دبي الرياضية بالنقاط الثلاث، ورفع رصيده إلى 50 نقطة. وكان يونايتد قد تجاوز مصفوت في الجولة الماضية، بينما فاز العربي على الإمارات بهدف دون مقابل.



وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يستقبل حتا الوصيف برصيد 47 نقطة، ضيفه الحمرية، حيث يسعى «الإعصار» إلى مواصلة انتصاراته، والتمسك بحظوظه في الصعود، غير أن المهمة تبدو صعبة أمام الحمرية، الذي يقدم مستويات مميزة في الجولات الأخيرة.



كما يحل العروبة ضيفاً على الإمارات في رأس الخيمة، بشعار الفوز فقط، خاصة بعد الانتصار الثمين الذي حققه في الجولة الماضية على جاره دبا الحصن بهدف دون رد، ليواصل نتائجه الإيجابية وتمسكه بالمنافسة.



وفي مباراة أخرى، يستضيف دبا الحصن صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة، فريق الاتفاق الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ 19 نقطة، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يبحث الاتفاق عن الابتعاد عن مراكز القاع.



ويخوض الذيد، ثالث الترتيب برصيد 47 نقطة، مواجهة مهمة خارج ملعبه أمام الفجيرة، إذ يتطلع لمواصلة المنافسة على الصعود، في وقت تراجعت فيه حظوظ الفجيرة في المنافسة على بطاقات التأهل.



وتُستكمل مباريات الجولة بلقاء غلف يونايتد مع مصفوت، فيما يلتقي الجزيرة الحمراء مع سيتي في ختام مواجهات الأسبوع.