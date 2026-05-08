محمد الحمادي: حلمي ارتداء شعار«الأبيض» وأتمنى متابعة كوزمين لدوري الهواة



يطمح مهاجم نادي العروبة محمد إبراهيم الحمادي، هداف المواطنين في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى تمثيل المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل المستويات الفنية المميزة التي يقدمها هذا الموسم والتي أهلته للتربع على صدارة قائمة الهدافين المواطنين برصيد 14 هدفاً، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة، مواصلاً تألقه اللافت مع أخضر الفجيرة، وقام أكثر من مدرب بترشيح اللاعب محمد الحمادي بالانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.



وربما يلفت مستوى اللاعب في دوري الأولى وقيادته للعروبة لاحتلال المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة الأنظار إليه من قبل الجهاز الفني للأبيض بقيادة الروماني كوزمين.

وأشار محمد الحمادي إلى أنه كان قريباً من الانضمام إلى المنتخب الوطني في مواسم سابقة، لكن إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته لفترة طويلة، وهدفي المقبل هو الاجتهاد والعمل بقوة من أجل نيل فرصة تمثيل الأبيض».



وأشار إلى وجود قناعة سائدة لدى الجهاز الفني للمنتخب بعدم متابعة لاعبي دوري الدرجة الأولى بالشكل الكافي، رغم وجود عناصر مميزة تستحق الفرصة، مضيفاً: «أتمنى من المدرب الروماني أولاريو كوزمين متابعة بعض مباريات دوري الدرجة الأولى، وأثق بأن ذلك قد يفتح الباب أمام استدعائي، حتى ضمن القائمة الموسعة للمنتخب».



بدوره دعا محمد عبدالله «التيمومي» مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة كوزمين إلى متابعة مباريات أندية «الهواة»، مشيراً إلى وجود لاعبين يتمتعون بقدرات عالية، ويعتبرون نجوماً مع فرقهم، وما ينقصهم فقط هو الاهتمام من قبل الجهاز الفني ولجنة المنتخبات والإعلام، ونوه التيمومي إلى أن تألق محمد الحمادي هداف المواطنين خير دليل على وجود لاعبين يتمتعون بقدرات عالية وفقط تنقصهم المتابعة من قبل الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني، وهو الرأي السائد عند غالبية المدربين والمحللين.