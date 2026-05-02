يونايتد يدافع عن الصدارة أمام مصفوت وقمة بين العروبة والحصن في «الهواة»



تقام الأحد سبع مباريات في توقيت موحد عند السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى للهواة، في جولة تُرفع فيها درجة التحدي إلى أقصاها، حيث لا مجال للأخطاء في ظل احتدام الصراع على الصعود والهروب من الهبوط.



في أبرز المواجهات، يسعى يونايتد المتصدر برصيد 50 نقطة إلى الاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة الصعود الأولى، عندما يحل ضيفاً على مصفوت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، والذي يواجه خطر الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية أفقدته الكثير من النقاط أخيراً.



وعلى ملعب العروبة، تتجه الأنظار إلى قمة الجولة التي تجمع العروبة مع جاره دبا الحصن في مواجهة «كسر عظم». ويخوض دبا الحصن، الوصيف برصيد 46 نقطة، اللقاء بهدف مواصلة الضغط على المتصدر، إلى جانب الثأر من خسارة الدور الأول. وكان الفريق قد انتزع فوزاً مهماً في الجولة الماضية على العربي ليصعد إلى المركز الثاني.



في المقابل، يدخل العروبة المواجهة برصيد 44 نقطة في المركز الخامس، رافعاً شعار الفوز فقط للحفاظ على آماله في المنافسة على بطاقتي الصعود.



وفي مواجهة لا تقل أهمية، يحل حتا ضيفاً على الاتفاق في ملعب شباب الأهلي بالعوير، حيث يتطلع «الإعصار» إلى استعادة توازنه بعد خسارة لقب كأس الاتحاد وتعادله الأخير أمام العروبة، ليبقى في المركز السادس برصيد 44 نقطة. أما الاتفاق، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، فيسعى لتعويض خسارته المثيرة أمام الفجيرة في الجولة الماضية.



طموحات متباينة



ويستضيف الذيد، الثالث برصيد 44 نقطة، فريق الجزيرة الحمراء، قبل الأخير بـ17 نقطة، في مباراة تبدو سهلة نظرياً لصالح الذيد، لكنها تحمل تحديات كبيرة على أرض الواقع، في ظل سعي الذيد لمواصلة حلم الصعود، مقابل رغبة الجزيرة الحمراء في الهروب من مناطق الخطر.



كما يلتقي العربي، الرابع برصيد 44 نقطة، مع فريق الإمارات، في مواجهة يسعى خلالها العربي لتعويض خسارته الأخيرة أمام دبا الحصن، بينما يدخل الإمارات اللقاء بأريحية بعيداً عن ضغوط المنافسة على الصعود.



وفي بقية المباريات، يستضيف الحمرية فريق الفجيرة، فيما يلتقي سيتي مع مجد في مواجهة مهمة للأخير، الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، ويأمل في إنعاش حظوظه بالبقاء.