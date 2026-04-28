حتا والعروبة يبحثان عن فك الارتباط في دوري «الهواة»



يبحث حتا وضيفه العروبة عن فك ارتباط النقاط «43»، وذلك عندما يلتقي الفريقان، غداً الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 لدوري الدرجة الأولى، بسبب مشاركة حتا في نهائي كأس الاتحاد، وفقدانه اللقب قبل 3 أيام أمام فريق بالم 365، الذي تفوق على الإعصار بركلات الترجيح، وتقام مباراة حتا والعروبة على أرضية ملعب حمدان بن راشد، غداً الأربعاء، عند الساعة السادسة مساء.



وتتشابه ظروف الفريقين في سلم الترتيب، إذ يحتل حتا المركز الخامس والعروبة السادس، ولكل 43 نقطة، حيث يدخل كل طرف اللقاء من أجل نيل العلامة الكاملة، وبالتالي الوصول إلى النقطة 46، وهو الرصيد الذي يملكه دبا الحصن صاحب المركز الثاني، فيما يملك يونايتد المتصدر 50 نقطة.



وكان حتا قد خسر النهائي، الذي أقيم يوم السبت الماضي أمام فريق بالم 365 من دوري الدرجة الثانية، والذي عرف كيف يتفوق على الإعصار بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادل إيجابي بهدف، وفيما يتعلق بالعروبة فقد حقق الفوز في الجولة 24 من دوري الهواة على جاره الفجيرة في ديربي الإمارة بهدف دون رد، وهو الفوز الذي أبعد الفجيرة تماماً عن صراع التأهل لدوري الكبار.



من جانبه دعا وليد عبيد، مدرب حتا، لاعبي فريقه إلى تناسي فقدان لقب كأس الاتحاد والتفكير في كيفية تخطي العروبة خلال مباراة الأربعاء، مشيراً إلى أن الحظ أدار ظهره للإعصار ليلة التتويج بكأس الاتحاد، وعلى لاعبينا التهيؤ الجيد للمباراة، والتي تحظى باهتمام كبير داخل أروقة حتا، ونسعى من ورائها إلى تحقيق الانتصار والتربع على مركز الوصافة.