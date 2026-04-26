«بالم 365» بطل الثنائية.. نجم جديد يهدد عرش «المحترفين»

نجح فريق بالم 365 في كتابة فصل تاريخي جديد على مستوى أندية الشركات والمؤسسات، بعدما حقق إنجازاً غير مسبوق في بطولات «الهواة»، بتتويجه بالثنائية. وتمثل هذا الإنجاز في حسم لقب دوري الدرجة الثانية قبل ثلاث جولات من النهاية، إلى جانب ضمان الصعود رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، ثم تتويجه بلقب كأس الاتحاد.



وجاء التتويج بالكأس مساء أمس، على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر، بعد فوزه على فريق حتا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. بهذا الإنجاز، يوجه بالم 365 إنذاراً مبكراً لأندية دوري الدرجة الأولى قبل انطلاق الموسم المقبل، مع طموحات أكبر تمتد نحو الصعود إلى دوري المحترفين.



وأكد الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي بالم 365، أن الطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن الهدف لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد للوصول إلى دوري المحترفين، وخدمة كرة الإمارات والمنتخب الوطني خلال السنوات القادمة.



من جانبه، عبّر مدرب الفريق الإسباني إينايكي بيني، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس الاتحاد، موضحاً أن تفاصيل صغيرة صنعت الفارق في المباراة، رغم تأخر فريقه في الشوط الأول. وأشار إلى أن هدف التعادل كان نقطة التحول التي منحت اللاعبين الدافع للعودة وحسم اللقاء.



وقال بيني في المؤتمر الصحافي: لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، واستقبلنا هدفاً مبكراً، لكننا نجحنا في العودة تدريجياً، وتمكنا من حسم اللقب عبر ركلات الترجيح». وأشاد بحارس المرمى ماتكو أوبرادوفيتش، مؤكداً أنه من أفضل الحراس، وكان له دور حاسم في التتويج، إلى جانب الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون طوال المباراة.



وأضاف: «بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز، وكانوا على قدر المسؤولية»، موضحاً أن التغييرات التي أجراها كانت ذات تأثير نفسي كبير أكثر من كونها فنية.

في المقابل، أكد وليد عبيد مدرب فريق حتا، أن فريقه أضاع العديد من الفرص السهلة بسبب الاستعجال، وكانت كفيلة بحسم المباراة لصالحه. وأوضح أن الفريق لم ينجح في استثمار الفرص المتاحة، مشيراً إلى ضرورة طي صفحة المباراة، والتركيز على الاستحقاقات المقبلة في دوري الدرجة الأولى.



واختتم حديثه بالإشادة بفريق بالم 365، مؤكداً أنه استحق التتويج، نظراً للروح القتالية التي أظهرها لاعبوه، مشيراً فيالوقت ذاته إلى أن حتا سيحول تركيزه سريعاً نحو المنافسة على الصعود لدوري المحترفين، خاصة مع وجود مباراة مؤجلة مهمة أمام العروبة، الأربعاء المقبل، معبّراً عن أمله في أن يتجاوز اللاعبون آثار الخسارة سريعاً، ويستعيدوا تركيزهم لتحقيق الفوز في اللقاء القادم.