يونايتد يصل إلى النقطة 50 والحصن يعبر امتحان العربي وينتزع وصافة الهواة



حقق فريق يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى ليقترب فريق يونايتد خطوة جديدة من تحقيق حلم التأهل لدوري الكبار للمرة الأولى في تاريخ النادي، تقدم الضيوف بهدف السبق عبر جون بوسكو في الدقيقة 18 وعدل صموئيل لوبيز النتيجة في الدقيقة 33 وخطف ماكا سوسوكو هدف الفوز الغالي لمصلحة فريقه في الدقيقة 89 ليرفع رصيد فريقه إلى 50 نقطة في الصدارة وبقي الخاسر برصيد 24 نقطة.



وفي المباراة الثانية حسم دبا الحصن قمة الجولة بعد فوزه الصعب على ضيفه العربي بهدف دون رد أحرزه البديل عكاشة حمزاوي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وشهد اللقاء طرد أحمد عادل من العربي في الشوط الثاني، ليصل الحصن برصيده إلى 46 نقطة معتلياً المركز الثاني في وقت تراجعت فيه حظوظ العربي إثر التراجع إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، واستغل الذيد سقوط العربي وتمكن من انتزاع المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد أن حول تأخره أمام مجد بهدف إلى ثلاثة أهداف عن طريق عدنان الوردي ولوكاس برودوم وأيمن أبوعلي، وسجل يتيمة مجد اللاعب ياغو فيريرا ليتجمد رصيد مجد عند 14 نقطة في المركز الخامس «الأخير»، وأوقف الفجيرة صحوة الاتفاق بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3 سجل منها ساندر بنبشير «هاتريك» وهدف لمحمد يوب، فيما دوّن على ثلاثية الاتفاق ماريو بالوتيلي وأندرسون وأحمد خليل ليرفع الفجيرة رصيده إلى 37 نقطة فيما بقي الخاسر بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وألحق الحمرية هزيمة ثقيلة بمضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 5-1 سجل منها كل من هاريس وديغو داسيلفا «هدفين» لكل لاعب، وأضاف ابوليناريو الهدف الخامس، وأحرز هدف الجزيرة الوحيد غبرائيل داسيلفا ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.



وضاعف الإمارات أوجاع مصفوت وفاز عليه برباعية نظيفة أحرز منها لارس فيلدو «هدفين» وهدف لمحمد خليل وأحمد إبراهيم، ولعب مصفوت 70 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب مبويا بالورقة الحمراء، ليبقى مصفوت في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة فيما رفع الإمارات رصيده إلى 36 نقطة.