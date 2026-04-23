دبا الحصن يستقبل العربي في قمة «الهواة»



يستقبل دبا الحصن الثالث في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة ضيفه العربي الوصيف 44 نقطة في مباراة تعتبر قمة مواجهات الجولة 25 من المسابقة والتي تقام 6 مباريات منها يوم الجمعة عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء، وفي المباراة الثانية يواجه يونايتد المتصدر برصيد 47 نقطة ضيفه غلف يونايتد العاشر برصيد 22 نقطة في لقاء يسعى من خلاله فريق يونايتد إلى تحقيق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة المسابقة مع تجنب أي مفاجأة قد يحدثها الفريق الزائر لمدينة دبي الرياضية معقل فريق يونايتد الساعي إلى تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 50.



ويتطلع الذيد سادس الترتيب برصيد 41 نقطة إلى إحباط أي مفاجأة قد يحدثها فريق مجد صاحب المركز الأخير برصيد 14 نقطة والذي يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه لهزيمتين على التوالي ومغادرة المركز الحالي المؤدي إلى الهبوط لدوري الثانية إذا استمر الفريق في تحقيق النتائج السلبية خلال المسابقة.



وفي بقية المباريات يتطلع فريق الاتفاق بقيادة نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وذلك عندما يحل الفريق ضيفاً على الفجيرة ويملك يونايتد 19 نقطة في المركز الثاني عشر والفجيرة 34 نقطة في المركز السابع



ويستقبل الإمارات الثامن بـ33 نقطة ضيفه مصفوت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في مباراة مهمة لمصفوت الساعي لمغادرة مراكز الهبوط، وفي رأس الخيمة أيضاً يسعى فريق الجزيرة الحمراء الرابع عشر بـ17 نقطة إلى إيقاف مسلسل الهزائم عندما يلاقي فريق الحمرية التاسع بـ26 نقطة.



وكانت لجنة المسابقات قامت بتأجيل مباراة حتا والعروبة من غد إلى يوم 29 الجاري نسبة لمواجهة حتا لفريق بالم 365 بطل دوري الدرجة الثانية في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت المقبل.