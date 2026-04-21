6 فرق «هواة» تتمسك بحلم الصعود لدوري الأضواء



على الرغم من اقتراب مسابقة دوري الدرجة الأولى من خط النهاية مع تبقي 6 جولات فقط على الختام، إلا أن الرؤية تبدو غير واضحة مع استمرار غموض هوية المتأهلين لدوري المحترفين، في ظل التقارب الشديد في النقاط بين الفرق الستة التي تحتل مراكز المقدمة، والتي تجاوزت جميعها حاجز الـ40 نقطة.



وبعد أن كان يونايتد المتصدر بـ47 نقطة قريباً من حسم ورقة الصعود الأولى، فإن هزيمة فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو أمام حتا في الجولة قبل الماضية أربكت الحسابات، وأعادت الحصان الأسود إلى دائرة الشكوك من جديد، لكن مصير يونايتد وفرصة التأهل لا تزال بيد اللاعبين.



وتنتظر الفريق مباريات في غاية الصعوبة أمام كل من غلف يونايتد ومصفوت والعربي والعروبة والاتفاق والحمرية، وهي أندية يبحث بعضها عن خطف إحدى بطاقتي الصعود للأضواء، على غرار العربي الوصيف بـ44 نقطة والعروبة الرابع بـ43 نقطة، أو فرق تبحث عن طوق النجاة من الهبوط كفريق مصفوت الثالث عشر والاتفاق الثاني، ولذلك سيكون الحذر والتركيز شعار المدرب بيرلو في قادم المواجهات التي ستقام على صفيح ساخن.



شعار الفوز



أما فيما يتعلق بمواجهات العربي الوصيف، فإن فارس إمارة أم القيوين سيدخل المباريات المقبلة بشعار الفوز دون سواه، بدءاً من مباراته المهمة يوم 24 الجاري ضد دبا الحصن الثالث برصيد 43 نقطة، وهي المواجهة التي تلقى اهتماماً كبيراً في أروقة الناديين، خصوصاً أن الفارق بين العربي والحصن نقطة وحيدة.



ويواجه العربي في قادم الأيام كلاً من الإمارات ويونايتد وغلف يونايتد ومصفوت، ويتمنى لاعبو العربي تحقيق حلم التأهل الأول في تاريخه لدوري المحترفين.



الأخطاء ممنوعة



سيكون الخطأ ممنوعاً على دبا الحصن وحتا والعروبة في قادم الجولات، إذ تملك الفرق الثلاثة رصيد 43 نقطة وتحتل المراكز من الثالث وحتى الخامس، وستخوض هذه الفرق المواجهات المقبلة بشعار الفوز دون سواه، مع حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان الاستمرار في تحقيق الحلم. وفيما يبدو، فإن المنافسة ستكون صعبة للغاية، أما فريق الذيد السادس، والذي وصل برصيده إلى 41 نقطة، فإن مصيره سيكون مرهوناً بفقدان منافسيه على الصعود لمزيد من النقاط وتعرضهم للهزائم، وهي معادلة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، وستضيف مباريات الدوري المقبلة مزيداً من الإثارة والتشويق على المسابقة.