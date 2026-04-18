الذيد والحمرية والاتفاق يحصدون العلامة الكاملة في دوري الأولى



نجح الذيد في تخطي سيتي بهدف وحيد أحرزه اللاعب عدنان الوردي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في افتتاحية الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبهذا الفوز يرفع الذيد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث.



وفاز الحمرية على مجد 3-2، سجل ثلاثية العنابي هاريس فوكيتش وديوجو دا سيلفا وبراني برانهام كابالا، فيما أحرز علي اليحيائي وعبدالرحمن بنى زامه هدفي مجد، وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده إلى 26 نقطة.



وواصل الاتفاق نتائجه الإيجابية بالفوز على الجزيرة الحمراء 2-1 سجل للفائز ماريو بالوتيلي وياكوبو دا ريفا، فيما أحرز رضا حنيوي هدف الجزيرة الحمراء، وبهذا الفوز يرفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة.



وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد بـ 4 مباريات تجمع العربي مع حتا في صراع على الوصافة، ودبا الحصن في مواجهة مصفوت، والعروبة مع الفجيرة، وجلف يونايتد مع الإمارات.