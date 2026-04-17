«الهروب من القاع» عنوان افتتاحية الأسبوع 24 من دوري الهواة



تقام السبت 3 مواجهات مثيرة في افتتاحية الأسبوع 24 من دوري الهواة، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً، وسيكون عنوان المواجهات الثلاث «الهروب من قاع الترتيب»، وتتصدر المشهد مباراة الاتفاق الرابع عشر برصيد 16 نقطة وضيفه الجزيرة الحمراء الثالث عشر برصيد 17 نقطة، وهي مباراة في غاية الأهمية للفريقين الطامحين للابتعاد عن مناطق الهبوط، ولا يزال الخطر يهدد الاتفاق والجزيرة الحمراء بشكل كبير، ولذلك تولي الأجهزة الفنية للمباراة أهمية قصوى، حيث يسعى كل طرف لحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه والتقدم نحو المنطقة الدافئة، وفي مباراة ثانية في ذات التوقيت لا تقل أهمية عن سابقتها، يستقبل الحمرية التاسع برصيد 23 نقطة ضيفه مجد صاحب المركز الأخير بـ14 نقطة، ويسعى الأخير للعودة من ملعب الحمرية بالعلامة الكاملة من أجل مغادرة مركزه الحالي في القاع، وكان مجد قد خسر مباراته في الجولة الماضية أمام الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، ليتراجع إلى المركز الأخير.



وفي اللقاء الثالث ليوم السبت، يواجه الذيد السادس برصيد 38 نقطة ضيفه سيتي العاشر بـ22 نقطة، ويرغب الذيد في تعويض تعادله في الجولة قبل الماضية أمام الحمرية، وحصد النقاط الثلاث للبقاء قريباً من أندية المربع الذهبي، في وقت يلعب فيه سيتي من أجل استعادة نغمة الانتصارات وتجاوز هزيمته الثقيلة بخماسية نظيفة أمام الحمرية قبل أسبوع.



كسر عظم



ويوم الأحد تقام 4 مباريات كسر عظم، تجمع العربي الثالث برصيد 41 نقطة بضيفه حتا الوصيف بـ 43 نقطة في مباراة تمثل قمة الجولة 23، ويرحل دبا الحصن الخامس برصيد 40 نقطة إلى ملعب مصفوت الثاني عشر بـ 18 نقطة في مواجهة لا تقل أهمية عن سابقاتها، ويستقبل العروبة الرابع بـ40 نقطة جاره الفجيرة السابع برصيد 34 نقطة في ديربي منتظر، فيما يلاقي الإمارات ضيفه غلف يونايتد في لقاء تحسين المراكز.