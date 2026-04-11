النقطة 47 تضع يونايتد على أبواب المحترفين



واصل فريق يونايتد تألقه في دوري الدرجة الأولى، معززاً صدارته مقترباً خطوة جديدة من الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزاً مهماً خارج ملعبه على فريق الإمارات بنتيجة 2-1، ورفع يونايتد رصيده إلى 47 نقطة، فيما بقي الإمارات في المركز الثامن برصيد 32 نقطة. وسجل هدفي «الحصان الأسود» كل من حبيب الفردان وهاريس في الدقيقتين 12 و80، بينما أحرز هدف الإمارات الوحيد لارس فيلدويجيك في الدقيقة 69.



وفي مباراة أخرى، انفرد العربي بالمركز الثاني بعد فوزه على الفجيرة بهدف مبكر حمل توقيع راشد عيسى في الدقيقة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة.



واستعاد دبا الحصن نغمة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه غلف يونايتد بثلاثية نظيفة، سجلها محمد ياتارا، جيسوس، وفيتور، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع حتا الذي حقق بدوره فوزاً كبيراً على مصفوت بثلاثية نظيفة عن طريق أنس الطويل، صموئيل روزا، وشيفيت شيفيتي.



وواصل فريق الاتفاق صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي، ليغادر المركز الأخير لأول مرة هذا الموسم، بعد اكتساحه مضيفه مجد بخماسية نظيفة. وسجل دافيد مارياني ثلاثية «هاتريك»، وأضاف فيتور أوليفيرا وأحمد خليل هدفين، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد مجد عند 14 نقطة في المركز الأخير.



وتُختتم مباريات الجولة غداً الأحد بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي سيتي مع الحمرية في الشارقة، فيما يحل العروبة ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، في لقاءين يسعى خلالها الجميع لتحسين مواقعه في جدول الترتيب.



