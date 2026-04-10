«الإمارات» يهدد صدارة يونايتد وصراع الهروب من القاع يجمع مجد والاتفاق



تدخل منافسات دوري الدرجة الأولى مرحلة حاسمة ومفصلية مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة والعشرين، التي تقام غداً السبت، وسط ترقب كبير لصراع الصدارة والمراكز المؤهلة، إلى جانب اشتعال المنافسة في قاع الترتيب للهروب من شبح الهبوط. وتشهد الجولة إقامة خمس مواجهات قوية، تحمل في طياتها الكثير من الحسابات الفنية والطموحات المتباينة بين الفرق.



في أبرز مباريات الجولة، يحل يونايتد متصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الإمارات صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة. ورغم الفارق الواضح في عدد النقاط، فإن المباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة يونايتد في تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه، مقابل طموح الإمارات في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق وتعيده بقوة إلى دائرة المنافسة، خاصة أن فارق النقاط مع فرق الوصافة ليس كبيراً، حيث يمتلك الذيد والعربي 38 نقطة في المركز الثاني.



وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يسعى دبا الحصن إلى استعادة توازنه بعد تعثره في آخر جولتين بالخسارة أمام الإمارات والتعادل مع يونايتد، وهو ما جعله يفقد بعض النقاط المهمة في سباق الصدارة. ويأمل الفريق في تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 40 نقطة، ما قد يعيده مؤقتاً إلى مركز الوصافة، في حال تعثر منافسيه. في المقابل، يدخل غلف يونايتد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، ويطمح بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.



أما في قاع الترتيب، فتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة على ملعب القطارة في العين، والتي يمكن وصفها بأنها مباراة «كسر العظم» بين مجد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، والاتفاق متذيل الترتيب بـ13 نقطة. وتمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للفريقين من أجل الخروج من دائرة النتائج السلبية، حيث يسعى الاتفاق للبناء على فوزه الأخير المهم على سيتي بنتيجة 4-2، بينما يأمل مجد في تعويض خسارته الأخيرة أمام العروبة بالنتيجة نفسها، والعودة إلى سكة الانتصارات.



وفي بقية مباريات السبت، يخوض العربي، الذي يتقاسم مركز الوصافة مع الذيد، اختباراً صعباً خارج أرضه أمام الفجيرة صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة في ظل تقارب المستويات والطموحات. كما يستضيف حتا فريق مصفوت في مباراة يرفع فيها الطرفان شعار الفوز ولا بديل عنه من أجل تحسين المراكز قبل دخول الأمتار الأخيرة من المسابقة.



وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي سيتي مع الحمرية في الشارقة في مباراة يسعى فيها كل فريق لتعويض نتائجه السابقة، فيما يحل العروبة ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، في لقاء يأمل من خلاله العروبة مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.