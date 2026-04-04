تعادلان في الهواة.. يونايتد المتصدر يهدر نقطتين والحصن يصعد مؤقتاً للوصافة



خيّم التعادل على مباراتي افتتاح الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى، اللتين أُقيمتا اليوم السبت، حيث شهدت المواجهات إثارة وندية حتى اللحظات الأخيرة.



في اللقاء الأول، أهدر يونايتد المتصدر نقطتين ثمينتين على أرضه بعد تعادله السلبي مع دبا الحصن، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة محافظاً على الصدارة. في المقابل، استفاد دبا الحصن من النتيجة ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على الذيد، الذي تنتظره مواجهة مهمة الأحد أمام الحمرية.



وفي المباراة الثانية، خطف الفجيرة تعادلاً صعباً من مضيفه مصفوت بنتيجة 2-2. وكان مصفوت الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث تقدم بهدفين عن طريق مالانغ فابي في الدقيقتين 9 و22، قبل أن يعود الفجيرة في الشوط الثاني عبر محمد ديوب ومحمد عيسى في الدقيقتين 64 و81. وشهد اللقاء طرد لاعب مصفوت جان بول في الدقيقة 70، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الفجيرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، فيما وصل مصفوت إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.



وتُستكمل مباريات الجولة يوم الأحد بخمس مواجهات، أبرزها لقاء الذيد مع مضيفه الحمرية، إلى جانب مواجهات العربي مع الجزيرة الحمراء، والعروبة أمام مجد، وحتا ضد غلف يونايتد، والاتفاق مع سيتي.