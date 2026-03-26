حتا يستضيف يونايتد المتصدر وعينه على وصافة دوري الأولى



تقام مساء الجمعة المباراة المؤجلة من الأسبوع 21 لدوري الدرجة الأولى، والتي تجمع بين حتا وضيفه يونايتد متصدر الترتيب، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ثلثاً مساءً. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل المواجهة في وقت سابق بسبب مشاركة يونايتد في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث واجه العين في اللقاء الذي أُقيم الأحد الماضي وانتهى بفوز العين بهدفين دون رد، ليحجز «الزعيم» بطاقة التأهل إلى النهائي لملاقاة الجزيرة، بينما ودع يونايتد البطولة مرفوع الرأس.



وتحمل مواجهة الغد أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يدخلها حتا بطموحات واضحة لتحقيق الفوز على المتصدر، بهدف التقدم نحو وصافة جدول الترتيب، لكي يتساوى في عدد النقاط مع الذيد الوصيف الذي يملك 37 نقطة. ويسعى الجهاز الفني لحتا بقيادة المدرب وليد عبيد إلى بلوغ هذا الرصيد من النقاط وتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على بطاقات الصعود. ويخوض حتا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية خارج أرضه على فريق الإمارات بنتيجة 3 ـ 1.



في المقابل، يدخل يونايتد المواجهة وهو في صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، مقدماً مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي بيرلو، حيث نجح الفريق في الحفاظ على الصدارة لعدة أسابيع متتالية. وحقق يونايتد فوزاً مهماً في الجولة الماضية على الفجيرة بنتيجة 2 ـ 1، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعويض جماهيره عن الخروج من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال العودة بالنقاط الثلاث من ملعب حتا.



وتبدو المباراة متكافئة إلى حد كبير في ظل طموحات الفريقين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه، ما ينذر بمواجهة قوية ومثيرة. يُذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.