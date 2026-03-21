6 مواجهات تشعل دوري الأولى وقمة مرتقبة بين الحصن والإمارات



تنطلق مساء الأحد منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عبر 6 مواجهات تقام في توقيت موحد عند الساعة 6:40 مساءً، وذلك في أول جولة بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تسعى الأندية لتقديم أفضل ما لديها وإهداء جماهيرها العيدية بتحقيق انتصارات تعوض بها ما فات خلال الجولات الماضية، وتقرر تأجيل مواجهة المتصدر يونايتد مع حتا صاحب المركز الثالث إلى يوم 27 من الشهر الجاري، بسبب ارتباط يونايتد بمواجهة العين في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وتبرز مواجهة دبا الحصن، وصيف الترتيب برصيد 36 نقطة، أمام ضيفه الإمارات (29 نقطة) كأهم مباريات الجولة، حيث يتطلع الفريقان للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرهما في الجولة الماضية، في ظل رغبة مشتركة لتعويض الجماهير واستعادة التوازن.



وفي مواجهة أخرى، يستضيف العروبة (34 نقطة) فريق سيتي (19 نقطة)، ساعياً لتحقيق فوزه الثالث على التوالي وتعزيز موقعه في المنافسة، بينما يأمل سيتي في مواصلة نتائجه الإيجابية.

ويستقبل الذيد (34 نقطة) نظيره الاتفاق متذيل الترتيب (10 نقاط)، في لقاء يطمح خلاله أصحاب الأرض لتعزيز حظوظهم، مقابل سعي الاتفاق للتمسك بأمل البقاء.



كما يحل العربي (32 نقطة) ضيفاً على مجد (14 نقطة) في مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى العربي لتجاوز خسارته الأخيرة، فيما يحاول مجد الابتعاد عن مراكز الخطر.



وعلى ملعبه، يخوض الفجيرة (30 نقطة) مواجهة مهمة أمام غلف يونايتد (21 نقطة)، في مباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة للفجيرة للدخول بقوة في سباق الصعود.



وفي ختام مباريات الجولة، يلتقي الجزيرة الحمراء مع مصفوت في مواجهة متكافئة لفك الارتباط في رصيد النقاط الذي يجمع الفريقين برصيد 16 نقطة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوز يعزز من موقعه في جدول الترتيب.