دوري الهواة.. 7 مباريات تحبس الأنفاس



تقام الأحد 7 مباريات كاملة العدد، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى الذي دخل مرحلة متقدمة من الحسم والإثارة على مستوى القمة والقاع، وتنطلق المواجهات السبع في توقيت موحد هو العاشرة مساءً، إذ يدافع فريق يونايتد عن صدارته عندما يستقبل فريق الفجيرة في لقاء سيكون طابعه رد الاعتبار ليونايتد الذي تعرض للهزيمة خلال مرحلة الذهاب أمام ذئاب الفجيرة بنتيجة 2-4، ويسعى مدرب يونايتد الإيطالي اندريا بيرلو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في المسابقة خلال الجولات الـ 10 الأخيرة، والتي لم يتعرض فيها لأي هزيمة في المسابقة، وحقق الفريق الفوز في الجولة الماضية على الجزيرة الحمراء بثلاثية لاعبه السويسري هاريس ليصل برصيده إلى 40 نقطة في وقت تعادل فيه الفجيرة بنتيجة 2-2 أمام الإمارات ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة ولا تزال آمال الذئاب باقية في خطف إحدى بطاقتي الصعود، لكن المهمة لن تكون سهلة في قادم الجولات.



وفي اللقاء الثاني يحل الذيد ثالث الترتيب برصيد 34 نقطة ضيفاً على العروبة السادس برصيد 31 نقطة، في مواجهة سيكون عنوانها الأبرز هو الفوز دون سواه لكل فريق في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه الذيد هذا الموسم والنتائج الإيجابية المميزة لفارس المنطقة الوسطى في الدوري، ويسعى مدرب الذيد فؤاد بومضل لاستغلال غياب دبا الحصن الوصيف عن خوض مواجهات هذا الأسبوع بسبب الراحة الإجبارية للانقضاض على الوصافة ولو بشكل مؤقت، وفي الجهة الثانية يسعى العروبة إلى مداواة جراح الخروج من مسابقة كأس الاتحاد قبل أيام أمام فريق درجة ثالثة، ويخوض العروبة مباراة الغد بشعار التمسك بأمل الصعود والوصول إلى النقطة 34.



مغادرة القاع



وفي بقية المواجهات يستقبل العربي الرابع برصيد 32 نقطة، والخاسر في الجولة الماضية أمام الذيد، فريق سيتي الحادي عشر برصيد 16 نقطة المهدد بالهبوط لدوري الثانية، ويحل حتا خامس الترتيب برصيد 31 نقطة ضيفاً على الإمارات الثامن 29 نقطة، ويستقبل فريق الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط ضيفه الحمرية العاشر بـ 18 نقطة في مباراة سيكون شعارها الهروب من القاع، وتعتبر مباراة الاتفاق ضد الحمرية الأولى للاعب الدولي السابق أحمد خليل بشعار الاتفاق، ويلتقي مصفوت الثالث عشر برصيد 15 نقطة بضيفه مجد الرابع عشر برصيد 13 نقطة، كما يواجه الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة ضيفه غلف يوناتيد التاسع 20 نقطة.