«كأس الاتحاد» بطولة المفاجآت



اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد، بعد مواجهات مثيرة في ربع النهائي أُقيمت الأربعاء، وشهدت عدة مفاجآت لافتة بخروج فريقين من دوري الدرجة الأولى.



ونجحت أربعة أندية في بلوغ المربع الذهبي، وهي حتا والحمرية إلى جانب فريق 365 من دوري الدرجة الثانية، ومودرن سبورت من دوري الدرجة الثالثة، في إنجاز لافت لفرق الدرجات الأدنى التي خطفت الأضواء في هذه المرحلة من البطولة.



وجاءت المفاجأة الأولى بخروج العروبة، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، من المسابقة على يد مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، بعد مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي. وتقدم مودرن سبورت بهدف يوسف الشبلي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوسف أولاتونجي التعادل للعروبة في الدقيقة 27، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمودرن سبورت.

وتواصلت المفاجآت في الأمسية ذاتها، حيث تمكن فريق 365 متصدر دوري الدرجة الثانية من إقصاء دبا الحصن وصيف دوري الدرجة الأولى بفوز مثير بنتيجة 3-2. وسجل أهداف 365 كل من أليكس سوسا، والقائد الإسباني أليخاندرو بوزويلو، والهداف أنس النوساني، فيما أحرز هدفي دبا الحصن جواو فيتور وعبدالله الخزيمي.



وفي مواجهة أخرى، حقق فريق حتا فوزاً كبيراً على سيتي بنتيجة 6-3، سجلها كل من أنس الطويل ومحمد المربوعي وعادل سرفس بواقع هدفين لكل لاعب، بينما أحرز لسيتي ويسلي هنريكو هدفين وجوس نيلسون هدفاً واحداً.



بدوره، اكتسح الحمرية ضيفه لجينتوس إف سي، أحد فرق الدرجة الثانية، بسباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها أبوليناريو ودياغو سيلفا وريجس توساني بواقع هدفين لكل لاعب، فيما أضاف بانغورا الهدف السابع.



وتُقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية، على أن تستمر المنافسات بالطريقة نفسها في الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.