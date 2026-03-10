يونايتد المتصدر أكبر المستفيدين من الجولة 19 وصحوة القاع تشعل صراع الهواة



شهدت الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى إثارة كبيرة، خلال المباريات السبع التي شهدت تسجيل 23 هدفاً في مختلف المباريات، وظهرت البطاقات الملونة 35 مرة بأعلى نسبة بطاقات يشهرها الحكام على مستوى الجولات الأخيرة في مؤشر واضح إلى احتدام المنافسة سواء على مستوى القمة أو في صراع القاع مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة التي يتوقع أن تشهد مزيداً من التقلبات في النتائج وترتيب الفرق.



وحملت المواجهات السبع أخباراً سارة لجمهور بعض الفرق وصادمة للأندية الأخرى في وقت عزز فريق يونايتد موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة مع ختام مواجهات الأسبوع الـ19، مستفيداً من تعثر ملاحقه المباشر دبا الحصن الذي تلقى خسارة مريرة أمام حتا، ليوسع المتصدر الفارق إلى أربع نقاط كاملة ويخطو خطوة مهمة في سباق المنافسة على الصعود، وواصل يونايتد تقديم نتائجه القوية هذا الموسم، مؤكداً قدرته على الحفاظ على موقعه في القمة في ظل الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق جولة بعد أخرى، مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر أقرب منافسيه في توقيت مهم من عمر المسابقة، وفي المقابل، تلقى دبا الحصن ضربة موجعة بعد خسارته أمام حتا، وهي النتيجة التي أعادت ترتيب حسابات الصراع على القمة، ومنحت المتصدر فرصة توسيع الفارق وتعزيز حظوظه في مواصلة الابتعاد بالصدارة.



الذيد يستفيق



وفي منحى آخر دخل الذيد مفاجأة الدوري المنافسة على الصعود بقوة بعد إزاحته لفريق العربي من المركز الثالث بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 ليرتقي الذيد إلى المركز الثالث حاصداً 34 نقطة خلف دبا الحصن الخاسر الأكبر في هذه الجولة برصيد 36 نقطة ويتراجع العربي رابعاً بـ32 نقطة.



صحوة القاع



وعلى مستوى صراع القاع، شهدت الجولة صحوة لافتة لعدد من الفرق الباحثة عن الهروب من المراكز المتأخرة، حيث استعاد فريق مجد ذاكرة الانتصارات محققاً فوزاً عريضاً على جلف يونايتد برباعية ليصل مجد برصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخيرة، وربما تعيد نتيجة الفوز على جلف يونايتد فريق مجد إلى أجواء المنافسة والابتعاد خطوة مهمة عن مناطق الهبوط ومنحته دفعة معنوية مهمة في المراحل المقبلة.



وعلى طريق مجد سار فريق مصفوت الذي تمكن من تحقيق فوز غالٍ على حساب سيتي بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط مهمة جعلته في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة مناصفة مع الجزيرة الحمراء الخاسر أمام يونايتد المتصدر بالثلاثية والذي بات هو الآخر مهدداً بالهبوط إذا لم يتم التدارك في قادم الجولات.



وعلى صعيد الهدافين وصل الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة إلى الهدف رقم 18 يليه صموئيل لوبيز لاعب حتا بـ12 هدفاً ومحمد الحمادي لاعب العروبة برصيد 11 هدفاً.