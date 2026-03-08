«هاتريك» هاريس يقود يونايتد لتعزيز صدارة الهواة بالنقطة 40



قاد النجم السويسري هاريس سيفيروفيتش لاعب فريق يونايتد فريقه إلى تحقيق فوز مهم خارج الديار على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3 ـ 1 وتكفل هاريس بإحراز «الهاتريك» ليرفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة، معززاً صدارته لمسابقة دوري الدرجة الأولى، وموسعاً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن إلى 4 نقاط بعد خسارة دبا الحصن المفاجئة أمام حتا بنتيجة 3 ـ 2 أحرز ثلاثية حتا كاسترو «هدفين» وشيفيت «هدفاً»، فيما وقع على ثنائية الخاسر روشا وعصام سحتيت ليتجمد رصيد الحصن عند 36 نقطة في المركز الثاني وحتا إلى 31 نقطة في المركز الخامس.



وتمكن الذيد من اعتلاء المركز الثالث بعد فوزه الصعب على العربي بنتيجة 2 ـ 1 عن طريق خالد الشيباني وفارس هلال، وأحرز للعربي توناني، وخاض الخاسر معظم أوقات اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب شيخ عيمار في الدقيقة 23 ليصل الذيد برصيده 34 نقطة وظل العربي برصيد 32 نقطة رابعاً.



وحقق العروبة فوزاً مهماً على الحمرية بهدف اللاعب محمد الحمادي ليرفع العروبة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، وخيم التعادل الإيجابي 2 ـ 2 على نتيجة مباراة الفجيرة والإمارات، أحرز للفجيرة ساندر بنبشير وعادل وجدان وللإمارات لارس فيلدفيك «هدفين».