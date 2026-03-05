7 مباريات بالجولة 19 تشعل صراع الصدارة والهبوط من دوري الدرجة الأولى



تنطلق، مساء الجمعة، منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى، في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة، حيث ترفع الفرق شعار الفوز في المباريات السبع المقررة على مدار ثلاثة أيام، سواء في صراع الصدارة المؤهل إلى دوري المحترفين أو في معركة الهروب من شبح الهبوط.



وتفتتح الجولة بمواجهة تجمع مجد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط مع ضيفه غلف يونايتد التاسع برصيد 20 نقطة، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً على ملعب القطارة في العين. وتمثل المباراة أهمية كبيرة لأصحاب الأرض الساعين إلى تحسين موقعهم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر، بعدما تلقى الفريق 11 هزيمة هذا الموسم مقابل انتصارين فقط و4 تعادلات، ما يجعل وضعه في غاية الصعوبة، في المقابل تبدو وضعية غلف يونايتد أفضل نسبياً، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من النقاط لضمان البقاء في المناطق الآمنة وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.



مواجهات كسر عظم



وتتواصل منافسات الجولة يوم السبت بإقامة خمس مباريات قوية يمكن وصفها بـ«مواجهات كسر العظم»، خاصة بالنسبة لفرق الصدارة الطامحة للصعود.



في اللقاء الأول يدافع يونايتد عن صدارته عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة. ولن تكون المهمة سهلة على المتصدر الذي يملك 37 نقطة، خصوصاً أن الجزيرة الحمراء نجح في فرض التعادل عليه في لقاء الدور الأول. ويسعى يونايتد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على القمة التي احتفظ بها لأكثر من ثمانية أسابيع، في حين يدخل الجزيرة الحمراء المواجهة بدافع تحقيق الفوز للابتعاد عن مراكز القاع، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.



وفي مباراة أخرى، يحل دبا الحصن الوصيف برصيد 36 نقطة ضيفاً على حتا صاحب المركز السادس بـ28 نقطة. ويأمل حتا في التمسك بحظوظه في المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق يطمح بدوره إلى مواصلة مطاردة المتصدر.



كما يستضيف الذيد رابع الترتيب برصيد 31 نقطة ضيفه العربي الثالث برصيد 32 نقطة في مواجهة مباشرة بين فريقين يتطلعان لحصد النقاط الكاملة وتضييق الخناق على يونايتد ودبا الحصن في سباق الصدارة.



وفي بقية مباريات السبت، يسعى الفجيرة إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام دبا الحصن، عندما يستقبل الإمارات الذي يدخل المباراة بدوره متأثراً بهزيمته أمام جاره الجزيرة الحمراء بهدفين دون رد.



كما يلتقي الحمرية مع العروبة في مواجهة تهدف إلى تحسين المراكز في جدول الترتيب.



وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بلقاء يجمع سيتي مع مصفوت في مواجهة مهمة للفريقين، حيث يتطلع كل طرف إلى تحقيق الفوز والابتعاد عن مناطق الخطر.