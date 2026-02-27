يونايتد ودبا الحصن.. قطار في المسار الصحيح نحو المحترفين



واصل فريق يونايتد عروضه القوية في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً اقترابه أكثر من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء، بعدما عزز موقعه في الصدارة مع ختام الجولة 18. ويقود الفريق الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، الذي نجح في صناعة توليفة متجانسة حافظت على ثبات النتائج خلال الأسابيع الماضية، وتمكن يونايتد من تحقيق فوز مستحق على مجد بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، مواصلاً سلسلة اللاهزيمة للمباراة التاسعة على التوالي، في مؤشر واضح على الاستقرار الفني والذهني الذي يعيشه الفريق الملقب بـ«الحصان الأسود».



وفي المقابل، يواصل دبا الحصن الضغط بقوة على المتصدر، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط، عقب فوزه المتجدد على الفجيرة بثلاثية نظيفة. ويبدو أن المدرب البرتغالي برونو بيريرا عازم على إعادة الفريق سريعاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، خاصة بعد هبوطه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المتوازن والروح العالية التي يظهر بها اللاعبون.

وفي صراع المراكز المتقدمة، يحتل العربي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بعدما فرّط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع الحمرية 2-2، ليستفيد الذيد ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة عقب فوزه على مصفوت.



أما في قاع الترتيب، فتتواصل معاناة الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يقبع الاتفاق في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد خسارته أمام العروبة بهدف، ويأتي قبله مجد بـ10 نقاط في المركز الرابع عشر، ثم مصفوت في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة عقب خسارته الأخيرة.



أرقام



شهدت مباريات الجولة تسجيل 21 هدفاً، فيما أشهر الحكام 23 بطاقة ملونة، في جولة اتسمت بالحماس والندية.



ولا يزال ساندر بنبشير، لاعب الفجيرة، يتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، يليه صموئيل لوبيز، لاعب يونايتد، بـ12 هدفاً، ثم صموئيل روزا، لاعب حتا، بـ11 هدفاً، ما يعكس اشتعال المنافسة على لقب الهداف بالتوازي مع صراع الصعود.



