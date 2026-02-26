حبيب الفردان : أبعد عن السهر ولا أفرط في الطعام في رمضان



يميل البعض إلى السهر حتى ساعات متأخرة في شهر رمضان المبارك، لكن حبيب الفردان، لاعب فريق يونايتد اف سي متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى ضد السهر طوال أيام الشهر الفضيل، لما في السهر من أضرار على الإنسان قد تؤثر سلباً، على مجهود اللاعب أو من يمارس الرياضة بشكل عام .



الفردان الذي ينتظر حُلول شهر رمضان بفارغ الصبر لما فيه من فوائد جسدية ونفسية وأجواء استثنائية، كشف عن برنامجه طوال أيام الشهر الفضيل، خاصة أنه يختلف عن سواه من الشهور، إذ يبتعد عن السهر الذي وصفه بأنه عدو اللاعب، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على أن يوجد أول أيام الشهر الفضيل في بيت العائلة الكبير وتناول الإفطار مع الأسرة، وشرب كمية كافية من السوائل.



نصائح



وتحدث الفردان عن برنامجه التدريبي في ظل خوض المباريات، وقال: بالتأكيد الوضع في رمضان يبدو مختلفاً مع خوض التدريبات والمباريات في المساء.



ولذلك أرى بأن وضعية ما قبل رمضان يجب أن تتغير، ولا أنسى ساعات النوم التي ستكون مختلفة أيضاً ويجب تعويضها حتى لا يفقد الجسم توازنه، خصوصاً وأن السهر المفرط يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية تؤدي بالتأكيد إلى تراجع مستوى اللاعب فنياً، فنحن جميع اللاعبين مطالبون بتركيز مضاعف خلال المباريات التي تقام في الأيام الأولى من شهر رمضان.



برنامج غذائي



ومن أهم النقاط التي شدد عليها الفردان، ضرورة تناول الطعام باتزان وعدم الإفراط في ذلك حتى لا يصاب الجسم بالتخمة ويختل البرنامج الغذائي جراء الإفراط في الأكل خلال وجبتي الإفطار والسحور ، حيث يميل للإكثار من شرب السوائل والعصائر ليلاً لتعويض ساعات الصيام المتواصل نهاراً والذي يستمر لنحو 14 ساعة.



لذلك يرى أن على اللاعب زيادة السوائل حتى لا يُصاب الجسم بالجفاف، وحتى يكون هناك توازن لبقية وظائف الجسم، مما يدفعك لشرب كمية كافية من الماء ليلاً.



وحول تأثير الصيام على خوض المباريات قال الفردان لا يوجد تأثير كبير على أداء المباريات مشيراً إلى أنهم كلاعبين تعودوا على ذلك وفي اعتقادي أن الصوم طوال النهار يمنح الجسم طاقة وحيوية مما يساعد اللاعب على الظهور بشكل جيد خلال المباريات.