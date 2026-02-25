7 مواجهات تدشن الجولة الـ 18 بدوري «الهواة»

تقام، غداً الخميس، 7 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ 18 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، وذلك عند الساعة العاشرة مساء، في اللقاء الأول يستقبل يونايتد المتصدر برصيد 34 نقطة ضيفه مجد صاحب المركز قبل الأخير بعشر نقاط، والباحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام يونايتد، بقيادة الإيطالي اندريا بيرلو الطامح إلى عدم التفريط في القمة، في ظل تشديد الخناق من قبل دبا الحصن الوصيف برصيد 33 نقطة، والذي يواجه فريق الفجيرة الرابع بـ 29 نقطة، في مباراة يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.



وفي المباراة الثالثة يلتقي العربي جاره الحمرية، وسيكون عنوان اللقاء نيل العلامة الكاملة، التي تهم العربي ثالث الترتيب برصيد 31 نقطة في وقت ابتعد فيه الحمرية عن صراع الصعود، وتجمد رصيد عنابي الهواة عند 17 نقطة في المركز التاسع، ويرحل الذيد الخامس في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة لملعب مصفوت الثالث عشر، والمتوهج بانتصاراته الأخيرة في الدوري، إذ يملك مصفوت 12 نقطة محتلاً بها المركز الثالث عشر، ولم يؤمن القناصة موقفه بالبقاء في دوري الأولى، ولذلك يسعى مدرب مصفوت عيسى بوصيم إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، لكن المهمة أمام الذيد لن تكون سهلة.



وفي إمارة رأس الخيمة يستقبل فريق الإمارات السادس برصيد 28 نقطة جاره الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 12 نقطة في ديربي مثير، وسهرة رمضانية ممتعة.

ويسعى العروبة لاستعادة نغمة الانتصارات، وذلك عندما يستقبل فريق الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط فيما يملك العروبة 25 نقطة في المركز الثامن، وفي المباراة السابعة والأخيرة يلاقي غلف يونايتد فريق سيتي، ويتفوق غلف يونايتد بفارق نقطة عن سيتي، إذ يملك غلف 17 نقطة في المركز العاشر وسيتي 16 نقطة الحادي عشر.