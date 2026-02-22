فارق النقطة يؤجج صراع قمة «الهواة».. والقاع يشتعل

تتواصل الإثارة في دوري الدرجة الأولى «الهواة» مع احتدام الصراع على الصدارة بين يونايتد ودبا الحصن، بعدما أبقت الجولة الـ17 على فارق النقطة بين الفريقين، في سباق يبدو مفتوحاً على كل الاحتمالات حتى الجولات الأخيرة.

ويعتلي يونايتد القمة برصيد 34 نقطة، بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن دبا الحصن صاحب الـ33 نقطة، ونجح الفريقان في حصد العلامة الكاملة هذا الأسبوع، حيث حقق يونايتد فوزاً صعباً على سيتي بنتيجة 2-1، فيما عاد الحصن بانتصار ثمين خارج ملعبه على الجزيرة الحمراء بالنتيجة ذاتها.



بدوره واصل العربي «الثالث» مطاردته للمتصدرين بعدما قلص الفارق إلى ثلاث نقاط إثر فوزه على الاتفاق متذيل الترتيب، الذي يقوده نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي. وتجمد رصيد الاتفاق عند 9 نقاط، ليقترب أكثر من شبح الهبوط ما لم يستعد توازنه في الجولات المقبلة.

من جانبه أنعش الفجيرة آماله بالمنافسة على الصعود بعدما تجاوز حتا بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة. وتراجع «الإعصار» إلى المركز الخامس مناصفة مع الذيد برصيد 28 نقطة لكل منهما، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه الإمارات عقب فوزه على مجد.



وفي صراع البقاء ازدادت الأوضاع تعقيداً مع خسارة مجد الرابع عشر «10 نقاط» أمام الإمارات، فيما واصل مصفوت الثالث عشر صحوته تحت قيادة مدربه الجديد عيسى بوصيم، محققاً فوزه الثاني توالياً هذه المرة على الحمرية خارج أرضه، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويبتعد نسبياً عن مناطق الخطر، وإن ظل مهدداً في ظل تقارب النقاط.



أرقام الجولة

شهدت مباريات الأسبوع الـ17 تسجيل 22 هدفاً، وإشهار 32 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء عن اللقاءات السبعة، التي انتهت جميعها بفوز أحد الأطراف، حيث ابتسمت النتائج لأندية يونايتد، دبا الحصن، العربي، الفجيرة، الذيد، الإمارات ومصفوت.

وفي سباق الهدافين عزز الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير «الفجيرة» صدارته برصيد 17 هدفاً، يليه صموئيل لوبيز «يونايتد» بـ12 هدفاً، بفارق هدف واحد عن صموئيل روزا «حتا»، ليبقى التنافس مشتعلاً على لقب الهداف مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.