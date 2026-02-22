يونايتد يعزز صدارته لدوري الهواة بعد فوز صعب على سيتي



عزز يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه الصعب على ضيفه سيتي بنتيجة 2-1 خلال المباراة، التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 17 من دوري الهواة، ليصل يونايتد برصيده إلى 34 نقطة، ويفك الشراكة مع فريق العربي، الذي يملك 31 وتراجع ثالثاً، أحرز ثنائية يونايتد في مرمى سيتي كل من هاريس وصموئيل لوبيز، وسجل لسيتي لاعب يونايتد مصطفى نام بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي المباراة الثانية عاد دبا الحصن من ملعب الجزيرة الحمراء بفوز ثمين بنتيجة 2-1 عن طريق جويلهرم جيسوس وبير كوندي، وأحرز للخاسر أحمد وليد، ليصعد الحصن إلى وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة، وحسم الفجيرة قمة الجولة أمام حتا بهدف دون رد، أحرزه هداف المسابقة ساندر بنبشير، ليصل الفجيرة برصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، وتراجع حتا سادساً بـ 28 نقطة، وحقق الإمارات الفوز خارج الديار بعد تفوقه على مستضيفه مجد بنتيجة 2-1 أحرز ثنائية الصقور فابيو تكسيرا ودياغو اندريا، وسجل لمجد ياجو فيريرا، ليصل الإمارات برصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع في وقت أبقت الهزيمة فريق مجد في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.



وكانت نتائج الجمعة قد أسفرت عن فوز العربي على الاتفاق بنتيجة 3-1، وهى ذات النتيجة التي حققها الذيد على يونايتد، ومصفوت على الحمرية.