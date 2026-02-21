دبي وجهة مفضلة لأندية الشركات وبيئة جاذبة للاستثمار الرياضي



تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لأندية الشركات والمؤسسات الرياضية، في ظل بيئة استثمارية متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى، جعلت منها محطة رئيسية لرجال الأعمال الطامحين إلى خوض تجربة الاستثمار في كرة القدم. ويأتي ذلك امتداداً لقرار اتحاد الإمارات لكرة القدم خصخصة الأندية قبل أربعة أعوام، وهو القرار الذي فتح الباب واسعاً أمام دخول شركات ومؤسسات متعددة إلى المنظومة الكروية.



ومنذ ذلك الحين، انضم أكثر من 30 فريقاً تمثل شركات ومؤسسات مختلفة إلى مسابقات الدرجات الأدنى، بدءاً من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، ونجح عدد منها في بلوغ دوري الدرجة الأولى المؤهل إلى دوري أدنوك للمحترفين.



ويبرز في دوري الدرجة الأولى خمسة من أندية الشركات، يتقدمها فريق يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، متصدر ترتيب المسابقة حالياً، إلى جانب غلف يونايتد، ومجد، والاتفاق، وسيتي الصاعدين من الدرجة الثانية. كما تنتشر بقية أندية الشركات في مختلف الدرجات، وتتخذ الغالبية العظمى من دبي مقراً لها بعد ترتيب أوضاعها الإدارية وحجز ملاعب خاصة بها، إذ يوجد أكثر من 20 فريقاً من درجات مختلفة في دبي.



ويُعد «يونايتد إف سي» متصدر ترتيب أندية الهواة نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، إذ يجري تدريباته ومبارياته في مدينة دبي الرياضية، بعدما قامت إدارة النادي باستئجار الملعب بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2047. في المقابل، يخوض نادي الاتفاق مبارياته على ملعب شباب الأهلي في العوير، كما يتخذ فريق سيتي من دبي مقراً له مع استئجار ملعب خاص لإقامة مبارياته.



ارتياح



وأكد سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أن اختيار دبي مقراً للنادي لم يأتِ من فراغ، مشيراً إلى أن توفر الإمكانات والبنية التحتية المتطورة أسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع النادي خلال فترة وجيزة.



وقال الفلاحي: «نحن في قمة الارتياح لوجود نادينا في دانة الدنيا، فتوفر الإمكانات هنا سهّل علينا الكثير، ونأمل في اكتمال مرافق ومنشآت النادي الوليد، وطموحنا أن نصبح ضمن أندية دوري المحترفين مستقبلاً. بالإرادة والعزيمة يتحقق المطلوب، ودبي تمنحك كل أدوات النجاح».



إمكانات



من جهته، أكد محمد قاسم، المشرف على فريق يونايتد، أن هناك ارتياحاً كبيراً لوجود الفريق في دبي، لا سيما في مدينة دبي الرياضية التي تحتضن تدريباته ومبارياته، موضحاً أن هذه الإمكانات انعكست إيجاباً على النتائج، حيث يتصدر الفريق دوري الدرجة الأولى، ويُعد مرشحاً قوياً للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين كأول نادٍ استثماري يبلغ هذه المرحلة.

كما أشار إلى أن يونايتد بلغ دور الأربعة من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد إقصاء الوحدة في دور الثمانية، ومن قبله الشارقة في دور الـ16، وسيواجه فريق العين في نصف النهائي، معتبراً أن الوصول إلى هذا الدور يُعد إنجازاً كبيراً وفخراً لنادٍ بدوري الدرجة الأولى.



وجهة عالمية



بدوره، شدد محمد سليمان بن صالح، المدير التنفيذي للعمليات في نادي الاتفاق الإماراتي، على أن الإمارات باتت وجهة عالمية للاستثمار الرياضي، مؤكداً أن «العالم كله يريد أن يأتي إلى دبي».

وجدد بن صالح إشادته بالتعاقد مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بعقد يمتد لموسمين ونصف، موضحاً أن الصفقة تأتي في إطار الاستفادة من خبرته الكبيرة ومنح الفريق دفعة قوية في مرحلة حاسمة من الموسم.



وأضاف أن بالوتيلي لاعب يملك خبرة واسعة في أكبر البطولات الأوروبية، ولم يكن مستعداً لإنهاء مسيرته الكروية، مؤكداً أن وجود لاعب بحجمه يرفع المستوى الفني للفريق ويعزز الطموحات في المنافسة.



وهكذا تؤكد دبي، يوماً بعد آخر، أنها ليست مجرد مدينة عالمية، بل منصة حقيقية لصناعة المستقبل الرياضي وجذب الاستثمارات الكروية من مختلف أنحاء العالم.