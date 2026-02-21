العربي يواصل مشوار التوهج ويقاسم يونايتد صدارة الهواة



في سهرة رمضانية مثيرة شهدت 12 هدفاً جرت 3 مباريات في افتتاحية مواجهات الأسبوع 17 من دوري الأولى، وحضرت نتيجة 3-1 في المباريات الثلاث بعد فوز العربي على الاتفاق، والذيد على غلف يونايتد، ومصفوت على الحمرية.



في اللقاء الأول واصل العربي مشوار التألق ليعتلي صدارة المسابقة مع يونايتد إثر فوزه خارج الديار على الاتفاق بنتيجة 3-1، ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة. أحرز ثلاثية العربي خوان ديغو «هدفين»، وأحمد السيد في الدقائق 11، 63، 90+2، وسجل يتيمة الاتفاق النجم المخضرم الإيطالي ماريو بالوتيلي في الدقيقة 35، ليتجمد رصيد الاتفاق عند 9 نقاط في المركز الأخير.



وحقق الذيد فوزاً متأخراً بعد تخطيه عقبة ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 3-1. بكّر الضيوف بهدف السبق عن طريق مايلز فنتون في الدقيقة 19، وعدل للذيد لوكاس بردوم ق 37، وأضاف أيمن أبو علي الهدف الثاني، وأتبعه فارس هلال بالثالث في الدقائق 90 و90+4، وطرد حكم اللقاء لاعب الذيد سيد بوريا في الدقيقة 46، ليرفع الذيد رصيده إلى 28 نقطة.



وعاد مصفوت من ملعب الحمرية بالعلامة الكاملة بعد تمكنه من من تحقيق فوزه الثاني على التوالي على صاحب الأرض بنتيجة 3-1 عن طريق لويز فابيانو، ورفائيل لوبيز ومالك سيلا، وأحرز يتيمة الخاسر «إيدموندو أبوليناريو»، ليخطو مصفوت خطوة مهمة نحو تأمين بقائه بعد وصوله إلى النقطة 12، فيما بقي الحمرية عند 17 نقطة في المركز التاسع.



وتقام اليوم 4 مباريات؛ في الأولى يسعى يونايتد المتصدر لإحباط أي مفاجأة قد يحدثها فريق سيتي خلال المباراة المقامة على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية، وفي اللقاء الثاني يحل دبا الحصن الثالث برصيد 30 نقطة ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ويرحل حتا خامس الترتيب برصيد 28 نقطة على ملعب الفجيرة الخامس برصيد 26 نقطة في لقاء سيكون صعباً على لاعبي الفريقين، وذلك من واقع تقارب الأداء والمراكز بين الإعصار والذئاب.



وفي آخر مواجهات السبت يرحل الإمارات السابع بـ25 نقطة إلى العين لملاقاة فريق مجد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ورفع لاعبو كل فريق شعار الفوز من أجل الظفر بالنقاط.