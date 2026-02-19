3 مواجهات «رمضانية» تفتتح الأسبوع 17 لدوري الأولى أبرزها العربي والاتفاق



تنطلق في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة مواجهات الأسبوع 17 لدوري الدرجة الأولى «الهواة» وذلك بإقامة 3 مباريات في سهرة رمضانية مرتقبة، في اللقاء الأول يحل العربي الثالث برصيد 28 نقطة ضيفاً على الاتفاق صاحب المركز الخامس عشر «الأخير» بتسع نقاط وذلك على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، ويلعب العربي لأجل مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة واعتلاء الصدارة التي يجلس عليها فريق يونايتد برصيد 31 نقطة ولو بشكل مؤقت، في وقت يخوض فيه الاتفاق صاحب الأرض اللقاء من أجل الخروج من عنق الزجاجة ومغادرة المركز الأخير والذي ظل قابعاً فيه لفترة طويلة وكان العربي قد فاز قبل 4 أيام على العروبة 2 ـ 1، في وقت خسر فيه الاتفاق مباراته المهمة أمام مصفوت بنتيجة 3 ـ 2.



وفي المواجهة الثانية يستقبل الذيد الرابع برصيد 25 نقطة على أرضية ملعبه فريق غلف يونايتد العاشر بـ17 نقطة، في مباراة مهمة للفريقين، وسيكون عنوان اللقاء كسر نتيجة التعادل الذي أنهى مباراة الذيد مع المتصدر يونايتد بنتيجة 1 ـ 1، وهي ذات النتيجة التي حققها غلف يونايتد ضد الحمرية.



وتختتم سهرة الجمعة الرمضانية بمباراة الهروب من القاع والتي تجمع الحمرية التاسع برصيد 17 نقطة بمصفوت الرابع عشر برصيد 9 نقاط.





مواجهات السبت



ويوم السبت يسعى يونايتد المتصدر لإحباط أي مفاجأة قد يحدثها فريق سيتي خلال المباراة المقامة على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية، وفي اللقاء الثاني يحل دبا الحصن الوصيف برصيد 30 نقطة ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ويرحل حتا ثالث الترتيب برصيد 28 نقطة على ملعب الفجيرة الخامس برصيد 26 نقطة في لقاء سيكون صعباً على لاعبي الفريقين وذلك من واقع تقارب الأداء والمراكز بين الإعصار والذئاب.



وفي آخر مواجهات السبت يرحل الإمارات السابع بـ25 نقطة إلى العين لملاقاة فريق مجد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، ورفع لاعبو كل فريق شعار الفوز من أجل الظفر بالنقاط.