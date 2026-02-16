فارق الأهداف يضع الحصن على قمة «الهواة»

اعتلى فريق دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن وصيفه يونايتد، بعد فوز الحصن على مجد برباعية نظيفة أحرزها بواقع هدفين لكل لاعب جواو فيتور، ولوكاس روشا، وذلك في ختام مواجهات الجولة الـ 16، جاءت أهداف الحصن على مدى الشوطين بواقع هدفين لكل من اللذين أعادا الحصن إلى قمة الترتيب من جديد، كما تعادل يونايتد بهدف مع الذيد على أرضية ملعب المدينة الرياضية في دبي، بكر ليونايتد لاعبه مصطفى نام في الدقيقة 58 وعدل للضيوف عدنان الوردي في الدقيقة 78، وأكمل الذيد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نور زفان في الدقيقة 37، ليصل الذيد برصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.



وفي مباراة ثالثة أقيمت، صعد العربي إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد فوزه على العروبة بنتيجة 2-1 عن طريق شيخ عيمار والفوسيني غاسما، وسجل هدف العروبة داميلاري صلاح الدين، ليتجمد رصيد العروبة عند 25 نقطة سادساً. كما استعاد مصفوت ذاكرة الانتصارات وتمكن من تحقيق الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-2 جاءت عن طريق مالك سيلا وفهد حديد ورفائيل سيلفا، ولعب مصفوت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد مهند الكعبي، وأحرز ثنائية الاتفاق كل من ماريو بالوتيلي ونيلسون غوميز، وطرد حكم المباراة لاعب الاتفاق ليوناردو قروني في الدقيقة 44، ليرفع مصفوت رصيده إلى 9 نقاط، وهو رصيد الاتفاق نفسه، وتعادل غلف يونايتد والحمرية 1-1 وأحرز لغلف اللاعب كريستيانو، وللحمرية ديغو داسيلفا.