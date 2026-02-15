حتا يرتقي إلى وصافة «الهواة» والإمارات يحلق بنقاط سيتي

ارتقى فريق حتا الى وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه الصعب على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 16، أحرز ثنائية حتا كل من ابريما جانغ وصموئيل روزا، فيما سجل للخاسر رضا حنيوي ليرفع حتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، مشدداً الخناق على يونايتد المتصدر برصيد 30 نقطة، والذي يواجه الذيد غداً في مباراة مرتقبة بملعب المدينة الرياضية في دبي، في وقت تجمد فيه رصيد الجزيرة الحمراء عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي المباراة الثانية حلق الإمارات بنقاط ضيفه سيتي بعد أن حقق عليه الفوز بهدف اللاعب فابيو تكسيرا في الدقيقة 53 لينعش الفريق آماله في اللحاق بركب أندية المقدمة رافعاً رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس وبقي سيتي بـ 16 نقطة.



وتُستكمل مباريات الأسبوع 16، غداً الاثنين، بخمس مواجهات قوية، أبرزها لقاء المتصدر يونايتد «30 نقطة» أمام ضيفه الذيد السابع «24 نقطة»، وكان مدرب يونايتد الإيطالي أندريا بيرلو قد شدد على لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء، ومواصلة سلسلة الانتصارات، التي بلغت ست مباريات متتالية، كما يحل دبا الحصن الثالث «27 نقطة» ضيفاً على مجد صاحب المركز قبل الأخير «10 نقاط»، فيما يستقبل مصفوت فريق الاتفاق بقيادة ماريو بالوتيلي في لقاء الهروب من القاع، ويرحل العروبة لملعب العربي، ويلتقي الحمرية بفريق غلف يونايتد في لقاء تحسين المراكز.