حتا يلاقي الجزيرة الحمراء والإمارات يستقبل سيتي في افتتاحية الجولة 16 للهواة



تنطلق، الأحد، مواجهات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وسط ترقب كبير في ظل احتدام المنافسة على الصدارة، وصراع الهروب من القاع.



في اللقاء الأول يستضيف حتا صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة نظيره الجزيرة الحمراء الثاني عشر بـ12 نقطة، ورغم أن المواجهة تبدو نظرياً في صالح حتا الساعي لانتزاع الوصافة ولو مؤقتاً، إلا أن حسابات الميدان تختلف، خصوصاً أن الجزيرة الحمراء يتطلع للابتعاد عن مناطق الخطر، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.



وكان حتا قد حقق فوزاً بشق الأنفس في الجولة الماضية بهدف دون رد على مجد، فيما خرج الجزيرة الحمراء بتعادل إيجابي 1-1 أمام الفجيرة.



وفي المباراة الثانية يستقبل نادي الإمارات برأس الخيمة ضيفه سيتي في مواجهة تحمل شعار التعويض. الإمارات يدخل اللقاء بعد تعادله 2-2 أمام الذيد، وخسارته نقطتين مهمتين، بينما يسعى سيتي لتجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام دبا الحصن بأربعة أهداف، ويحتل الإمارات المركز الثامن برصيد 22 نقطة، يليه سيتي بـ16 نقطة.



وتُستكمل مباريات الجولة، يوم الاثنين، بخمس مواجهات قوية، أبرزها لقاء المتصدر يونايتد (30 نقطة) أمام ضيفه الذيد السابع (24 نقطة)، وكان مدرب يونايتد الإيطالي أندريا بيرلو قد شدد على لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء، ومواصلة سلسلة الانتصارات، التي بلغت ست مباريات متتالية، كما يحل دبا الحصن الوصيف (27 نقطة) ضيفاً على مجد صاحب المركز قبل الأخير (10 نقاط)، فيما يستقبل مصفوت فريق الاتفاق بقيادة ماريو بالوتيلي في لقاء الهروب من القاع، ويرحل العروبة لملعب العربي، ويلتقي الحمرية بفريق غلف يونايتد في لقاء تحسين المراكز.