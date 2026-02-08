يونايتد «بيرلو» يتمسك بقمة «الهواة» وأهداف بالوتيلي تعود

أحكم فريق يونايتد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مواصلاً عروضه القوية في المسابقة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعد جولة حافلة بالإثارة والندية، مؤكداً أحقيته بالمركز الأول في ظل أداء متوازن وانضباط تكتيكي عالٍ على مدار المباريات، بقيادة الإيطالي اندريا بيرلو، الذي قاد فريقه إلى تحقيق الفوز الخامس في آخر 6 مباريات لم يتذوق فيها الحصان الأسود طعم الهزيمة.



وفي المقابل واصل فريق الحصن الوصيف ملاحقته القوية، محافظاً على مركز الوصافة برصيد 27 نقطة، بعد فوزه العريض على سيتي برباعية، وهو الانتصار الإيجابي الذي يعزز من حظوظه في البقاء ضمن دائرة المنافسة على الصعود، وسط طموحات كبيرة بمزاحمة المتصدر خلال الجولات المقبلة.



ويجيء في المركز الثالث فريق الفجيرة، الذي فشل في تحقيق الفوز، واكتفى بتعادل خاسر أمام ضيفه الجزيرة الحمراء، ليصل الفريق برصيده إلى 26 نقطة خلف الحصن.

وشهدت الجولة ارتفاعاً ملحوظاً في حدة المنافسة داخل المستطيل الأخضر، حيث بلغ عدد البطاقات الملونة 33 بطاقة، منها 4 بطاقات حمراء، عكست شراسة الصراع بين الفرق ورغبتها القوية في حصد النقاط، ما أضفى على مباريات الجولة طابعاً حماسياً وتنافسياً كبيراً، كما تراجعت نسبة الأهداف بشكل كبير عن الجولات الماضية إذ بلغت 18 هدفاً في وقت وصلت فيه في الأسبوع الماضي نسبة الأهداف إلى 24 هدفاً.



وعلى مستوى قاع الترتيب نجح الاتفاق، بقيادة نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي، في مغادرة المركز الأخير، الذي ظل قابعاً فيه منذ بداية الموسم بعد الفوز العريض على غلف يونايتد بنتيجة 3-1، أسهم سوبر ماريو بهدف مع صناعة آخر، ليصل الاتفاق برصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر، ويتحول مصفوت إلى المركز الأخير بست نقاط، ليضع النجم الإيطالي بصمته الأولى مع فريقه الاتفاق.



ومع اقتراب الدوري من مراحله الحاسمة تترقب الجماهير الجولات المقبلة، التي تعد بمزيد من الإثارة، في ظل صراع الصدارة بين يونايتد والحصن، واشتداد المنافسة في مختلف مراكز جدول الترتيب، ولا يزال لاعب الفجيرة ساندر بنبشير في مقدمة هدافي الدوري، برصيد 16 هدفاً، يليه صموئيل لوبيز، لاعب يونايتد، بـ11 هدفاً.