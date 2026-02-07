دبا الحصن يستعيد وصافة الهواة ويقلص الفارق مع يونايتد المتصدر



شدد دبا الحصن الخناق على يونايتد المتصدر بعد أن حقق الفوز على سيتي بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 15 من دوري الدرجة الأولى ليصل الحصن برصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن يونايتد صاحب 30 نقطة، أحرز الرباعية كل لوكاس روشا بهدفين وهدف لكل من محمد راشد وأحمد العفاد وسجل يتيمة الخاسر جوس نيلسون.

وفي المباراة الثانية تراجع الفجيرة إلى المركز الثالث بعد التعادل على أرضية ملعبه بنتيجة 1-1 أمام الجزيرة الحمراء الذي تقدم له محمد غرغور لكن الفجيرة أدرك التعادل عبر هداف المسابقة ساندر بنبشير ليصل الفجيرة برصيده إلى 26 نقطة والجزيرة الحمراء إلى 12 نقطة، وحقق حتا فوزاً ثميناً بهدف دون رد على فريق مجد أحرزه اللاعب صموئيل غونزاليز في الدقيقة 85 وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى من نصيب لاعب حتا أيمن رشوق والثانية للاعب مجد دسموند ابوجا ليرفع حتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس وبقى مجد برصيد 10 نقاط.



وتعادل الإمارات وضيفه الذيد بنتيجة 2-2 أحرز للذيد كل من سيد بوريا ولوكاس بردوم وللإمارات لارس فيلودجيك بهدفين ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد الذيد إلى 24 (السابع) والإمارات الثامن ب 22 نقطة.