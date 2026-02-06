يونايتد يعزز صدارة الهواة بالوصول إلى النقطة 30 وبالوتيلي يقدم أوراق اعتماده مع الاتفاق



عزز فريق يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه الصعب على الحمرية بهدف اللاعب صموئيل لوبيز الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع ( 90+1 )، ليصل فريق المدرب الإيطالي بيرلو برصيده إلى 30 نقطة موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه «العربي والعروبة والفجيرة برصيد 25 نقطة» إلى 5 نقاط ليواصل الحصان الأسود مشواره المميز في دوري الأولى متفادياً الهزيمة خلال 6 مباريات على التوالي.



وفي المباراة الثانية قاد الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقه الاتفاق إلى تحقيق فوز عريض ومهم على مضيفه غلف يونايتد بنتيجة 3-1 عن طريق كل من علاء مزهر وماريو بالوتيلي الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني وأحرز دايفيد مارياني الهدف الثالث فيما تكفل اللاعب لطفي معاشو من تسجيل هدف فريقه الوحيد ليرفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط تاركاً المركز الأخير لفريق مصفوت الخاسر أمام العروبة بهدف اللاعب محمد الحمادي الذي أحرزه في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي شهدت حالتي طرد من كل فريق بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء عند الدقيقة 84 تحديداً التي شهدت طرد محمد يوسف من مصفوت وغيمارتيش من العروبة الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مناصفة مع العربي والفجيرة اللذين يملكان نفس الرصيد.



ويوم السبت تقام 4 مباريات في غاية الأهمية تجمع الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الحصن ضيفه سيتي، وحتا يلاقي مجد، ويواجه الإمارات فريق الذيد.