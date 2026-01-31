يونايتد «الغائب» أكبر المستفيدين من نتائج الجولة 14 للهواة



حافظ يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي اندريا بيرلو، على صدارة دوري الأولى وعلى حظوظه في التأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، واستفاد الفريق الغائب عن خوض الجولة بسبب مشاركاته في مسابقة كأس رئيس الدولة، ومواجهته للوحدة في ربع النهائي، من نتائج الفرق الأخرى، والتي خدمت المدرب بيرلو بشكل كبير بعد تعثر الفجيرة الوصيف بنتيجة التعادل، وكذلك دبا الحصن الذي فوت الفرصة وانقاد لتعادل إيجابي 1-1 أمام الذيد، واستغل العربي نتائج التعادل وحقق الفوز على مصفوت ليشارك الفجيرة مركز الوصافة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن يونايتد صاحب المركز الأول برصيد 27 نقطة، في وقت يجيء دبا الحصن رابعاً بـ24 نقطة، ثم الذيد الخامس بـ23 نقطة، وفي المركزين السادس والسابع تأتي فرق حتا والعروبة برصيد 22 نقطة لكلا الفريقين.



وعلى مستوى القاع لا تزال الوضعية كما هي عليه باحتلال الاتفاق ومصفوت المركزين الأخيرين برصيد 6 نقاط لكل فريق، في وقت كسب فيه مجد الثالث عشر نقطة غالية أمام الفجيرة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.



وشهدت مباريات الجولة 14 تراجع نسبة تسجيل الأهداف عن الجولة الماضية، والتي شهدت إحراز اللاعبين لـ25 هدفاً في وقت لم تتجاوز أهداف مباريات هذا الأسبوع 16 هدفاً إلى جانب إشهار الحكام لـ24 ورقة ملونة.