العربي يكتسح مصفوت بالخمسة ويقترب من صدارة الهواة



حقق العربي الفوز على ضيفه مصفوت بنتيجة 5-2 في ختام مواجهات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى. أحرز خماسية العربي كل من أحمد جوار «هدفين»، إضافة إلى هدف لكل من خوان ديغو وحمد محمد وجاسما، وأحرز ثنائية مصفوت مالانغ فابي، وأكمل مصفوت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ملك سيلا، ليصل العربي برصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث على بعد نقطتين من يونايتد المتصدر، وظل الخاسر برصيد 6 نقاط في المركز قبل الأخير. وفي المباراة الثانية فاز العروبة على غلف يونايتد بنتيجة 2-0، أحرز هدفي الفوز كل من محمد الحمادي وتيكورا تراوري، ليرفع العروبة رصيده إلى 22 نقطة «السابع»، وبقي الخاسر برصيد 16 نقطة في المركز العاشر.



وكانت نتائج أمس أسفرت عن تعادل الفجيرة ومجد دون أهداف، والإمارات ضد الحمرية بالنتيجة ذاتها، وتعادل دبا الحصن والذيد بهدف لكل فريق، وفاز حتا على سيتي بنتيجة 5-0.