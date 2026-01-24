يونايتد ينجو من فخ العروبة بصعوبة ويسترد صدارة الهواة



استرد يونايتد صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى من الفجيرة بعد فوزه الصعب بنتيجة 2-1 على ضيفه العروبة خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات ختام الأسبوع 13 من دوري الدرجة الأولى، تقدم العروبة بهدف لاعبه محمد الحمادي في الدقيقة 32 وعدل ماركوس مورايس ليونايتد في الدقيقة 37، وفي الوقت بدل الضائع تمكن صموئيل لوبيز من تسجيل هدف الفوز الغالي لمصلحة فريقه في الدقيقة 90+2، ليصل يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو إلى 27 نقطة، وبقي العروبة برصيد 19 نقطة.



واستعاد الإمارات سكة الانتصارات محققاً الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي شهدت المشاركة الأولى للنجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم الاتفاق، أحرز ثلاثية الإمارات كل من جونيور هوري وفابيو تكسيرا ولياندرو في الدقائق 15، 33، 66، فيما أحرز للخاسر دافيد مارياني وعلاء مزهر في الدقيقتين 35، 84 ليصل الإمارات برصيده إلى 20 نقطة، وظل الاتفاق بست نقاط في المركز الأخير.



وتمكن العربي من تحقيق فوز مهم على غلف يونايتد بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف، أحرز الثلاثية للعربي كل من راشد عيسى والفيس وبي أن جان، فيما دون ثنائية غلف يونايتد ليروي فير وكريستيانو، وخاض الخاسر المباراة منذ الدقيقة 27 بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب جوليان جانفي بالبطاقة الحمراء، ليصل العربي برصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس ويونايتد عند 16 نقطة في المركز العاشر.