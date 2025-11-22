البطائح يهزم كلباء بثلاثية ويبتعد خطوة عن مراكز القاع



حقق البطائح فوزه الثاني في دوري أدنوك للمحترفين بعد تجاوزه عقبة مضيفه كلباء بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين. أحرز ثلاثية البطائح كل من أناتول وسعود خليل وأفينيو جونيور في الدقائق 41، 48، 90+5، وسجل لكلباء لاعب البطائح عمر كيتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، وخاض كلباء أكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد مهدي في الدقيقة 15، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ12، وبقي كلباء عند 11 نقطة في المركز الثامن.



في الشوط الأول فرض فريق البطائح أسلوب لعبه واستفاد مدربه الإيراني فرهاد مجيدي من حالة الطرد التي تعرض لها مواطنه محمد مهدي لاعب كلباء في الدقيقة 15 بعد تدخله الخشن على رجل اللاعب محمد بيليه، وهو الطرد الذي راجع فيه الحكم ناصر آل علي تقنية الفيديو، ليعود ويلغي الورقة الصفراء ويمنح اللاعب البطاقة الحمراء مباشرة، وهو الطرد الذي استغله فريق البطائح ليتمكن من إنهاء الشوط الأول برأسية اللاعب أناتول، الذي وقّع على أول أهدافه في دوري المحترفين بعد أن تطاول لعرضية دانيال بيسا السحرية في الدقيقة 41، لينتهي الشوط بتقدم الراقي بهدف دون رد لكلباء.



وبعد العودة من الاستراحة تمكّن الفريق الزائر من إضافة الهدف الثاني عبر سعود خليل، الذي تابع الكرة المرتدة من حارس كلباء سلطان المنذري، لكن كلباء سرعان ما قلص الفارق عبر نيران صديقة عن طريق اللاعب كيتا، الذي حاول إبعاد إحدى الكرات العرضية برأسه، لكنه أسكنها مرمى فريقه. وفي الوقت بدل الضائع تمكّن اللاعب جونيور من إحراز هدف فريقه الثالث الذي انتهت عليه المباراة بفوز البطائح بنتيجة 3-1.