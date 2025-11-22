خريبين يهز شباك دبا بقمصان 3 أندية مختلفة.. واحتفالية غريبة لـ «ميمي»



حملت مباراة دبا الفجيرة وضيفه الوحدة، التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مشاهد لافتة، تمثلت في تحقيق السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة لرقم جديد، بعد أن وقّع على هدف فريقه الوحيد خلال المباراة، ليصبح ثاني لاعب يهز شباك دبا بقمصان 3 أندية مختلفة، وهى الظفرة وشباب الأهلي والوحدة، وهى الفرق التي ارتدى ألوانها، وبات ثامن لاعب ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، وخاض خريبين 6 مباريات سابقة بقميصي الظفرة وشباب الأهلي ضد دبا، كما صعد خريبين لوصافة هدافي دوري المحترفين برصيد 6 أهداف، خلف نجم العين لابا برصيد 9 أهداف.



ومن المشاهد أيضاً التي حدثت خلال اللقاء، هو احتفالية اللاعب العراقي مهند علي الملقب بميمي، والذي بصم على تعادل فريقه بإحرازه لركلة جزاء بـ «التخصص»، في الزمن بدل الضائع، وأثناء احتفاله بتوقيعه هدف التعادل، توجه مهند ناحية جمهور الوحدة الذي ملأ الطابق المخصص له في أرضية الملعب، وغطى اللاعب عينه اليسرى، في إشارة منه إلى أنه لم يعد يراهم ولو بعين واحدة. وعلى الرغم من انتهاء المباراة على وقع التعادل، إلا أن الوحدة حافظ على أرقامه القياسية، ببلوغه 28 مباراة متتالية لم يتلقَ فيها الهزيمة في مختلف البطولات.